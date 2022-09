Istoria orașului Constanța, promovată printr-un simpozion dedicat unui secol de la încoronarea Regelui Ferdinand

Asociația SINE QUA NON, cu finanțarea Primăriei Municipiului Constanța, organizează, în perioada 22 – 25 septembrie 2022, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, simpozionul PORȚI DESCHISE CĂTRE CIVILIZAȚII. TOMIS – CONSTANȚA MMXXII. CENTENARUL ÎNCORONĂRII.Aflat la ediția a II-a, acesta face parte din proiectul cu același nume. La simpozion vor fi prezenți 95 de istorici, cercetători științifici, profesori universitari și preuniversitari, arheologi, muzeografi, arhiviști, bibliotecari etc., din Dobrogea și din întreaga țară, din Ucraina și Republica Moldova.Proiectul cultural își propune să promoveze: istoria orașului Constanța, monumentele arheologice din zona orașului antic Tomis, monumentele istorice (clădirile construite la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea din Zona Peninsulară a orașului), noile descoperiri arheologice din Constanța și din Dobrogea, lăcașele de cult din zona orașului vechi, patrimoniul cultural național din Dobrogea etc.Totodată, anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca Regi ai României Mari, motiv pentru care ne-am propus să organizăm, în cadrul sesiunii științifice, o secțiune pe care am intitulat-o: CENTENARULUI ÎNCORONĂRII. La această secțiune s-au înscris deja numeroși specialiști, care vor vorbi despre legăturile reprezentanților Familiei Regale cu orașul Constanța și cu Dobrogea. Este binecunoscut faptul că Familia Regală ajungea deseori la Constanța, având aici trei reședințe: Palatul Regal, Pavilionul Regal de pe dig (Cuibul Reginei) și Palatul Regal din Mamaia.Mai exact, proiectul cuprinde: organizarea unui simpozion, cu cinci secțiuni (Istorie veche, Istorie medievală, Numismatică, Istorie modernă și contemporană, Centenarul Încoronării), la care vor participa 95 de oameni de știință și oameni de cultură din Constanța, din întreaga țară și de peste hotare; organizarea a două expoziții temporare dedicate Familiei Regale române; organizarea a cinci lansări de carte; organizarea unui tur istoric în Peninsula constănțeană; publicarea unui volum omagial, ce va fi lansat în data de 15 octombrie 2022 – ziua în care se împlinesc exact 100 de ani de la încoronare; organizarea unui spectacol aniversar, tot în data de 15 octombrie 2022, împreună cu Orchestra Simfonică București si invitații săi, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin din Constanța.Astfel, toți constănțenii pasionați de istorie sunt invitați, în perioada 22 – 25 septembrie 2022, să participe, gratuit, la toate activitățile cuprinse în proiect - simpozion, expoziții, lansări și prezentări de carte și tururi ghidate în Zona Peninsulară a Constanței -, dar și la spectacolul aniversar din data de 15 octombrie 2022.