Expoziția "Marea Neagră în cartografia europeană", mutată de la MINAC la Adamclisi

Muzeul din Adamclisi găzduiește, începând de astăzi, 27 iulie 2022, o expoziție inedită. "Mapping the Black Sea / Marea Neagră în cartografia europeană" prezintă, prin intermediul a 30 de postere, hărți și descrieri geografice, Marea Neagră, în diverse perioade istorice, din antichitate și până în epoca modernă.Vizitatorii vor putea afla că Marea Neagră a fost menționată și descrisă sub diverse nume, de la Pontos Axeinos (Neospitalieră) și Pontos Euxeinos (Ospitalieră), la Mare Maggiore, Kara Deniz sau Cherno More.În cadrul expoziției este prezentată cea mai veche dovadă cartografică a coastei Mării Negre și anume o hartă realizată din piele, datând din anii 230-240 d.H, și care acoperea un scut ce a fost descoperit în Siria, în cetatea antică Dura Europos.Un alt izvor deosebit ce se regăsește pe planșele expoziției este Tabula Peutingeriana, un itinerar antic de secol IV d.H, realizat de către ingineri romani și redescoperit în Evul Mediu.Expoziția prezintă cele mai importante realizări din domeniul cartografiei, dar și informații prețioase culese de-a lungul timpului de către oameni de știință, călători, diplomați, negustori sau militari de diverse naționalități. Portulanele, hărțile și descrierile oferă date deosebite legate de dezvoltarea comerțului și a navigației, prezintă diverse porturi, distanțele dintre acestea sau cele mai facile rute maritime.Portulanele genoveze și venețiene sau hărțile realizate de mari maeștri ai epocii, precum Ortelius, sunt doar câteva dintre dovezile prezentate și care fac din această expoziție o realizare de excepție.Expoziția "Marea Neagră în cartografia europeană" a fost vernisată în vara anului trecut, pe 24 iunie 2021 și a putut fi admirată timp de două luni la etajul II al Muzeului de Istorie și Arheologie din Constanța. Din toamna anului trecut și până în prezent, ea a putut fi studiată on-line, pe website-ul www.arhicup.com Expoziția este organizată în cadrul proiectului Black Sea Archaeology, History and Culture Portal – ARHICUP (BSB867), finanțat prin programul „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Axa prioritară 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, care are ca parteneri Municipiul Nessebar, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Național de Istorie a Moldovei.