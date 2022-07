S-a dat startul Simpozionului de Protejare a Patrimoniului Cultural din Turcia

Evenimentul este organizat în onoarea prof.dr. Osman Kunduraci, de către Aydin Adnan Menderes University Turkish Art and Culture Application and Research Center, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Selçuk University Turkish Handicrafts Research and Application Center, Institute for Socio-Cultural Anthropology of N. Macedonia şi Ipek Yolu Strategic Research Center. Congresul constă în comunicări ştiinţifice în limbile turcă, engleză şi română şi o expoziţie realizată de artişti români, cadre didactice ale Facultăţii de Arte şi artişti turci.





Protejarea patrimoniului cultural este unul dintre cele mai relevante topicuri ale prezentului şi reprezintă o preocupare majoră a tuturor naţiunilor, în special în contextul lărgit al globalizării. Cea de-a XVI-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Cultură, Artă şi Protejare a Patrimoniului Cultural din Turcia include idei, opinii şi discuţii contextualizate referitoare la conexiunile dintre civilizaţiile trecutului şi prezentului, tradiţiile şi obiceiurile lor şi modalităţile de prezervare şi revalorificare ale tuturor elementelor constitutive ale acestor paradigme.

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa găzduiește, până miercuri, 6 iulie, a XVI-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Cultură, Artă şi Protejare a Patrimoniului Cultural din Turcia. Activităţi artistice/ XVI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium - Art Activity.