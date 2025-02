Elevi din Cumpăna celebrează Ziua Internațională a Cititului Împreună, la biblioteca comunală

La Biblioteca Comunală „Stela Iorga” din comuna Cumpăna, elevii clasei a IV-a D, coordonați de profesor Iuliana Potlog, de la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, vor avea ocazia să se bucure de citirea cu voce tare din poveștile autorului Alec Blenche, povești captivante, pline de învățăminte, virtuți și valori morale.Evenimentul este organizat în cadrul Zilei Internaționale a Cititului Împreună (ZICI) 2025, care amintește de puterea cuvintelor și a poveștilor care ne unesc și ne inspiră.Tema națională a acestui an este “Lectura împreună” ca exercițiu al democrației și metodă de incluziune socială: toți copiii au dreptul la educație.Cititul cu voce tare a fost dintotdeauna un act pro-democratic, o deschidere spre frumusețile și beneficiile unei opere literare tuturor celor care doresc să se apropie suficient de mult pentru a auzi, indiferent de cine sunt, de unde vin și indiferent de abilitatea lor de a citi. Este, de fapt, un act incluziv. Când Citim Împreună toată lumea poate participa. Cititul Împreună are potențialul de a fi solul în care semințele democrației pot fi plantate și din care acestea se pot hrăni pentru a înflori.Cărțile pe care le citim împreună, felul în care le citim și felul în care vorbim despre ceea ce am citit împreună sunt lucruri care pot fi făcute cu toți copiii. Astfel contribuim la un viitor sănătos al democrației.E o zi specială în care putem să le arătăm copiilor cât de minunat e să trăim într-o lume diversă, unde fiecare voce și poveste contează.