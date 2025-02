Elevii din Lumina au participat la un eveniment în noul sediu al Muzeului de Istorie constănțean

Specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) derulează în acest început de an o campanie de promovare a patrimoniului istoric dobrogean, publicul țintă fiind elevii liceelor din vechiul Tomis.O activitate de acest gen a avut loc, la finele săptămânii trecute, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța, asistența fiind formată din elevii clasei a X-a G. Tema prezentată a fost „Istoria spusă altfel – Eroii, oamenii, zeii cetății Tomis”. S-a discutat despre super-eroii antichității, dar și despre monumentele istorice din patrimoniul MINAC care îi reprezintă pe Hercule sau pe Cavalerul Trac.Nu în ultimul rând, statuile zeilor greci și romani aflate la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța ne ajută să înțelegem mai bine universul religios al Tomisului, în urmă cu 1800 de ani. Liceenii au aflat, de asemenea, despre gladiatorii orașului vest-pontic, adevărate vedete ale spectacolului antic și care luptau în amfiteatrul orașului.Miercuri, 5 februarie, la noul sediu MINAC a avut loc prezentarea „Istoria spusă altfel – Eroii, oamenii, zeii”, asistența fiind formată din elevii clasei a VI-a C din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Lumina.Copiii au aflat care este originea numelor zilelor și lunilor anului sau care erau cele mai adorate divinități din cetatea Tomis, în urmă cu 1800 de ani.Astfel de activități de promovare vor continua luna aceasta, următorul eveniment, intitulat „Scurtă istorie a orașului tău”, fiind programat miercuri, 12 februarie, de la ora 12:00, la noul sediu MINAC de pe strada Arhiepiscopiei nr. 7.