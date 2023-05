EȘEC pentru România la Eurovision 2023

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, nu a reușit să treacă de semifinala a doua a concursului muzical, desfășurată joi seară la Liverpool, în Marea Britanie.Țara noastră a concurat cu alte 15 state pentru un loc în finala de la Liverpool. Primii zece finaliști, între care și Moldova, au fost deciși în prima semifinală, care a avut loc în urmă cu două zile.Theodor Andrei „D.G.T. (Off and on)” a urcat pe scenă al treilea, având o prestație primită bine de public. A doua semifinală a Eurovision 2023 a fost transmisă joi seară în direct la TVR 1.Potrivit predicțiilor BBC România nu avea prea mari șanse să treacă de semifinala 2 și să se califice în finala Eurovision 2023.Cele mai bune performanţe ale României la Eurovision au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).