Festivalul Cinemascop, de la EFORIE, ajunge la a cincea ediție

Gr─âdina de var─â din Eforie Sud continu─â s─â g─âzduiasc─â festivalul Cinemascop, care se desf─â╚Öoar─â deja de cinci ani ├«n prima s─âpt─âm├ón─â din august. Un eveniment a╚Öteptat cu entuziasm de vizitatorii fideli, festivalul revine cu proiec╚Ťii de film, ateliere pentru copii ╚Öi alte surprize, ├«ntre 1- 7 august 2022.Festivalul Cinemascop a ap─ârut ├«n 2018, c├ónd gr─âdina de var─â din Eforie, ce fusese abandonat─â timp de 14 ani, a fost redeschis─â la ini╚Ťiativa Centrului Ceh. ├Äntre timp, festivalul nu doar c─â a continuat an de an, ├«ns─â gr─âdina a primit numeroase ├«mbun─ât─â╚Ťiri, iar din 2021, mul╚Ťumit─â Asocia╚Ťiei Forumul Artelor Vizuale, prin proiectul Eforie Colorat, aceasta a reintrat ├«n circuitul cultural ╚Öi este deschis─â pe toat─â perioada verii. Festivalul r─âm├óne un element tradi╚Ťional la ├«nceput de august, complet├ónd programul divers ╚Öi consistent pus la punct ├«n cadrul Eforie Colorat.╚śi anul acesta, proiec╚Ťiile de filme europene continu─â ├«n fiecare sear─â, de la ora 21:00, oferite de membrii EUNIC Rom├ónia, clusterul de institute culturale europene, co-organizator al festivalului.Festivalul se deschide ╚Öi anul acesta cu un film polonez, ÔÇ×╚śarlatanulÔÇŁ (r. Agnieszka Holland, Polonia, Cehia, Irlanda, Slovacia, 2020, 118 min), ce spune uluitoarea poveste a unui om ├«nzestrat cu abilit─â╚Ťi curative excep╚Ťionale, care ├«ncearc─â s─â ├«╚Öi croiasc─â drum ├«n totalitarismul anilor 1950. Filmul este oferit de Institutul Polonez. Pe 2 august, Institutul Cultural Rom├ón invit─â publicul la ÔÇ×BerlinerÔÇŁ (r. Marian Cri╚Öan, Rom├ónia, 2020, 93 min), ce ne prezint─â un politician de nivel ├«nalt care ├«nt├ólne╚Öte un ╚Öofer de tractor dintr-un or─â╚Öel de provincie ╚Öi face echip─â cu acesta ├«n campania pentru alegerile europarlamentare.A treia zi de festival vine cu povestea copil─âriei pline de peripe╚Ťii a lui Hans Peter Kerkeling, unul dintre cei mai iubi╚Ťi comedian╚Ťi germani contemporani, ├«n filmul ÔÇ×B─âiatul trebuie s─â ias─â la aerÔÇŁ (r. Caroline Link, Germania, 2018, 100 min), de la Goethe - Institut Bucure╚Öti.Joi, proiec╚Ťiile continu─â cu ÔÇ×Toat─â lumea pe punteÔÇŁ (r. Guillaume Brac, Fran╚Ťa, 2020, 95 min), un film din partea Institutul Francez, ce ne face cuno╚Ötin╚Ť─â cu un trio improbabil ╚Öi aiurit ce se ├«ncheag─â cu ocazia unei excursii spontane, cu interese romantice la mijloc, prin Fran╚Ťa rural─â.Weekendul ├«ncepe pe 5 august cu filmul ucrainean ÔÇ× Fort─ârea╚ŤaÔÇŁ (r. Yurii Kovaliov, Ucraina, 2017, 100 min), oferit cu generozitate de Film UA Group, ├«n care o eclips─â solar─â deschide un portal magic ├«n timp, prin care VitÔÇÖko, un elev de ╚Öcoal─â general─â, c─âl─âtore╚Öte o mie de ani ├«n trecut.├Än s├ómb─âta de 6 august ve╚Ťi putea vedea un film suedez, ÔÇ×Britt-Marie a fost aiciÔÇŁ (r. Tuva Novotny, Suedia, 2019, 94 min), despre o femeie de 63 de ani care abandoneaz─â o c─âsnicie e╚Öuat─â ╚Öi se angajeaz─â ├«ntr-un or─â╚Öel d─âr─âp─ânat, ca antrenoare a unei echipe de fotbal de juniori.Iar pe 7 august, Cinemascop se ├«ncheie cu ÔÇ×HavelÔÇŁ (r. Sl├ívek Hor├ík, Cehia, 2020, 105 min), un film ceh care spune povestea transform─ârii lui V├íclav Havel din dramaturgul boem al anilor 1960, ├«n activistul pentru drepturile omului ╚Öi prizonierul de con╚Ötiin╚Ť─â al anilor 1970 ╚Öi 1980 ╚Öi, ├«n final, ├«n primul pre╚Öedinte al Cehoslovaciei postcomuniste, ├«n decembrie 1989.Filmul vine din partea Centrului Ceh.Tot ├«n weekend, pe 6 august, de la ora 19:30, pute╚Ťi vedea un spectacol de teatru comunitar. Centrul Educa╚Ťional de Arte Performative CEVA vine ├«n gr─âdina de var─â cu ÔÇ×Ia mai zi ceva!ÔÇŁ. Acesta a pornit ca un demers decercetare a ceea ce reprezint─â arta pentru grupul de adolescen╚Ťi care alc─âtuiesc trupa CEVA, dar ╚Öi pentru comunitatea c─âreia ├«i apar╚Ťin. Conceput ca o interpretare a unei istorii imaginate a artei ├«n ora╚Öul T├órgu Neam╚Ť, spectacolul aduce ├«n de zbatere preconcep╚Ťiile publicului fa╚Ť─â de art─â, dar ╚Öi limitele personale ├«n vederea ├«n╚Ťelegerii artei.Spa╚Ťiul se deschide ├«n fiecare zi de la ora 18:00, c├ónd ├«ncep ╚Öiatelierele de crea╚Ťie pentru copii. Anul acesta, cei mici vor desena, picta ╚Öi realiza colaje, cu ajutorul materialelor oferite de Koh-I-Noor Hardtmuth Rom├ónia, parteneri ai festivalului ├«nc─â de la prima edi╚Ťie. ├Äntre timp, vizitatorii ce nu particip─â la ateliere pot vedea trei expozi╚Ťii aflate ├«n incinta gr─âdinii pe tot parcursul verii, prin intermediul proiectului Eforie Colorat. O expozi╚Ťie de art─â contemporan─â de la E T A J On Wheels, o expozi╚Ťie de design de la Ambasada Suediei ╚Öi una de fotografie de la Institutul Polonez. Pe l├óng─â toate acestea, gr─âdina de var─â mai pune la dispozi╚Ťia celor care ├«i trec pragul o zon─â de joac─â, o bibliotec─â pop-up ╚Öi o zon─â de bar.Intrarea este liber─â pe toat─â perioada festivalului. La proiec╚Ťiile de film, locurile se ocup─â ├«n ordinea venirii. Proiectul este organizat de Centrul Ceh Bucure╚Öti ╚Öi EUNIC Rom├ónia, ├«mpreun─â cu Asocia╚Ťia Forumul ArtelorVizuale, Eforie Colorat, Prim─âria Ora╚Öului Eforie ╚Öi RADEF Rom├óniaFilm.