„Gaiţele” poposesc, pentru încă o dată, la Casa de Cultură din Constanţa

Spectacolul „Gaiţele” se joacă, din nou, marţi, 19 decembrie, ora 19.00 pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Din distribuţie fac parte: Maia Morgenstern (o Aneta Duduleanu teribil de credibilă, cu accente comice puternice, dar neîngroşate), Carmen Tănase (de data asta, o Zoia de excepţie, simpatică), Virginia Rogin (în rolul Lenei) şi Adriana Trandafir (care creează cu migală o Fraulein cum nu aţi mai văzut până acum). Binecunoscută piesă de rezistenţă a repertoriului teatral autohton, „Gaiţele” are la bază textul lui Alexandru Kiriţescu şi a cunoscut de-a lungul vremii nenumărate puneri în scenă. Montarea actuală, realizată sub direcţia de scenă a regizorului Gelu Colceag, are la bază careul de aşi format din cele patru actriţe deja menţionate. Ca urmare, pe scenă rezultă o montare vie, alertă, ironică şi înţepătoare, cu personaje groteşti, situaţii hilare şi relaţii absurde, în care cei prezenţi pot vedea, ca printr-o oglindă deformată, cum suntem, cum trăim, cum iubim şi mai ales cum ne chinuim (reciproc), de dragul aparenţelor. Râsul este garantat, chiar şi atunci când, dincolo de oglinda aparenţelor, adevărul doare.