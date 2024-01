La final, pe un ger năprasnic, cei prezenți s-au prins în tradiţionala Horă a Unirii: ”Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română / Să-nvârtim hora frăției / Pe pământul României” - au fost versurile care s-au auzit în Piaţa Unirii. Iar emoţia şi voia bună au completat atmosfera de sărbătoare de la malul mării.



















Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a declarat:"24 ianuarie 1859 a fost despre curaj, unitate și fapte remarcabile. O zi deosebită în istoria României, ce a marcat momentul crucial al Unirii Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Acest mare eveniment, cunoscut de noi toți sub denumirea de "Mica Unire" este de fapt “Prima Unire” a tuturor românilor, sub numele de România. A fost declanșatorul progresului și consolidării granițelor, punând bazele unei Românii unite și puternice.Istoria s-a scris prin faptele remarcabile ale înaintașilor noștri, istoria se păstrează și se transmite copiilor nostri, iar cel mai important, istoria se scrie mai departe prin acțiunile noastre din prezent și prin modul în care ne implicăm în construirea viitorului.Poate că nu am atins încă idealurile pe care le-au visat strămoșii noștri și, la 165 de ani de la acele evenimente cruciale, dezvoltarea României ar fi trebuit să atingă un alt nivel.Este timpul să ne unim eforturile și să transformăm Dobrogea într-o regiune prosperă, unde fiecare cetățean să se simtă cu adevărat acasă. Toate acestea presupun însă multă muncă, obiective clare și fapte remarcabile. Astfel, fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că dezvoltarea țării nu este doar responsabilitatea politicienilor, ci o sarcină colectivă care necesită angajarea activă a fiecărui cetățean. Este esențial să conștientizăm că progresul unei țări nu poate fi realizat doar prin decizii politice sau eforturi guvernamentale, ci și prin contribuția individuală a fiecărui membru al societății.Pentru că în final, nu proiectele care ne mențin la suprafață și ne asigură un trai decent sunt cele care contează cu adevărat, ci acele decizii mari, acțiunile curajoase pe care mulți le vor contesta sau vor încerca să le împiedice, dar care în final vor schimba ceea ce trebuie schimbat și vor repara ceea ce nu funcționează în prezent.La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, dragi dobrogeni!”, este mesajul preşedintelui CJC.