Granturi majorate pentru tinerii cercetători laureați ai competițiilor naționale și internaționale

Pentru laureații olimpiadelor internaționale se acordă următoarele sume:



- 6.000 de euro pe an pentru medalia de aur - premiul (în loc de 4.000 de euro în prezent);



- 5.500 de euro pe an pentru medalie de argint - premiul II (în loc de 3.500 de euro);



- 4.000 de euro pe an pentru medalie de bronz - premiul III (în loc de 3.000 de euro);



- 3.500 de euro pentru mențiune ((în loc de 2.500 euro);









- 4.000 de euro pe an pentru medalie de aur - premiul I (în loc de 3.000 de euro);



- 3.500 de euro pe an pentru medalie de argint - premiul II (în loc de 2.500 de euro);



- 3.000 de euro pe an pentru medalie de bronz - premiul III (în loc de 2.000 de euro);



- 2.500 de euro pentru mențiune (în loc de 1.500 de euro).



Pentru participarea la evenimente științifice internaționale sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală se acordă suma de:



-1.000 de euro pe an pentru fiecare participant la grant (în loc de 500 de euro).



Pentru o echipă formată din cel puțin doi studenți, din care minimum unul este olimpic, proveniți din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor prototipuri tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu, se acordă suma de:



- 5.000 de euro de echipă pe an, cu creșterea cuantumului în funcție de numărul studenților membri ai echipei formate.



Actualizarea valorii granturilor a fost necesară ca urmare a creșterii inflației și datorită obligației corelative ca beneficiarul să se angajeze, pe o durată de minimum patru ani, într-un institut sau organizație de cercetare-dezvoltare din România.



Guvernul a majorat finanțarea pentru cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul programului „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I”.