S-a "spart conducta" cu olimpiade la Constanța. Profesorii de limba română, suprasolicitați

În încercarea de a găsi o explicație pentru această suprasolicitare a profesorilor de limba română, am contactat-o pe prof. Mihaela Airinei, inspector școlar de specialitate limba română, care ne-a justificat aglomerarea calendarului de întârzierea cu care au sosit regulamentele și structura subiectelor, dat fiind faptul că, inițial, pe lista competițiilor naționale girate de Ministerul Educației, Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Română nu apărea. „Toată responsabilitatea a ajuns în «grădina» inspectoratelor școlare, prin consiliile consultative ale disciplinei. Și-atunci, pentru că s-a dorit participarea acestor elevi de înaltă performanță, în aceste contexte, și altfel, fără selecție, nu se poate ajunge într-o etapă superioară, ne găsim în situația de a gestiona cu responsabilitate acest amalgam de situații. Au expertiză, au experiență, au dorința ca această excelență să fie susținută și promovată, și de aceea cred că nu o să fie niciun fel de supărare să sprijinim, așa cum am făcut-o întotdeauna, acest demers organizațional. Am apelat la înțelegerea colegelor noastre în catedrele fiecărei unități de învățământ și în modul în care s-a putut optimiza prezența cuiva în școală, am gestionat. Unele colege sunt mobilizate, obligatoriu prin statut, în tot ce înseamnă organizare la nivelul județului, deci au elaborat subiecte, altele sunt în evaluare. Eu spun, totuși, că entuziasmul omului care își dorește să fie alături de acest demers comun de susținere și promovare a excelenței în comunitate merită”, a afirmat prof. Airinei.





De asemenea, inspectorul școlar a precizat că solicitările de participare la desfășurarea acestor olimpiade nu sunt obligatorii, dar... „dezideratul de a pune copilul în centrul învățării și al promovării excelenței, pentru că, în definitiv, suntem împreună pentru păstrarea interesului elevului pentru limba și literatura română, face ca într-adevăr în această suprapunere toată catedra să fie cumva optimizată în diferite sarcini. Sigur că este un timp personal, dar de fiecare dată aceste manifestări s-au realizat în sfârșitul de săptămână. În timpul școlii s-ar fi blocat activitatea de la clasă pentru corectură”, a mai precizat același interlocutor.





Și totuși de ce nu s-a organizat în alt weekend? „Pentru că suntem condiționați de realizarea următoarei etape, stipulată în calendarul competițiilor școlare în perioada proximă vacanței de primăvară, când este programată etapa națională”, a venit explicația inspectorului școlar.





Tot sâmbătă, 12 martie, mai au loc Olimpiada de Limba Germană Modernă - etapa județeană, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Olimpiada de Limba Engleză - etapa locală, în fiecare unitate de învățământ, Olimpiada de Chimie – etapa locală (numai pentru cls. a VIII -a), etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța.





Duminică, 13 martie, are loc Olimpiada Județeană de Informatică.





Este vorba despre etapa locală a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română (clasele V-XII), etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Lectură „Lectura ca abilitate de viață” (nivel liceal, care se va desfășura la Liceul Teoretic „Traian”), dar și etapa județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească” (secțiune gimnaziu- clasele V-VIII și liceu-clasele IX-XII).