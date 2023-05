IMPORTANT! Evaluarea Națională la clasa a VI-a a fost amânată pentru finele lunii mai

Miercuri, 24 mai, și joi, 25 mai, erau programate cele două verificări naționale la clasa a VI-a. După cum a informat Iulian Cristache, pe grupul de presă al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023. Astfel, Evaluarea națională pentru clasa a VI-a va avea loc în zilele de 30 mai – Limbă și comunicare, respectiv 31 mai – Matematică și științe ale naturii.