În lupta cu pacostea învățământului, violența și drogurile, ministrul Daniel David face apel la responsabilitate

Aproape că nu există zi sau hai să spunem săptămână în care să nu aflăm despre acte de violență petrecute în unitățile de învățământ și care ridică un mare semn de întrebare asupra securității elevilor în aceste perimetre. La fel cum foarte îngrijorătoare este escaladarea consumului de droguri, ultimele statistici ale Agenției Naționale Antidrog relevând faptul că cea mai mică vârstă declarată la care s-a început consumul de droguri este 13 ani.Pe fondul acestor mari probleme, în prima conferință de presă din mandatul noului ministru al Educației și Cercetării, Daniel David a declarat că la baza conflictelor din școli stă comportamentul nostru în societate.„Eu cred că mare parte din tensiunea, conflictele pe care le vedem în școală, sunt alimentate şi de ce facem şi cum ne comportăm şi noi la nivel social. Asta, sigur, nu înseamnă că este o justificare. Cred că este pur şi simplu un element care are o contribuție la asta. De aceea este foarte important, spre exemplu, când ai astfel de situaţii tragice, măcar să înveţi din ele şi să schimbi lucrurile”, a spus ministrul Educaţiei.De asemenea, el a precizat că „profesorii trebuie să fie mai atenți şi mai sensibili şi să aibă competențe minimale pentru a detecta elemente de bază în ceea ce privește problemele psihologice, problemele psihice, în mai ales cele legate de depresie. Trebuie să existe un circuit foarte clar într-o procedură la nivelul școlii. Când ai această ipoteză, când vezi această problemă, unde îl orientezi, cine e consilierul psihologic care va lucra cu copilul respectiv? Noi încercăm cu adevărat să sensibilizăm şi nu numai să sensibilizăm, să cerem proceduri foarte clare pentru a avea un circuit de la clasă, până la consilierul psihologic de specialitate”, a explicat ministrul.Pe de altă parte, ministrul a mai menționat că nu poate cere de la orice consilier școlar să se ocupe, de exemplu, de depresie sau alte lucruri, dacă acel consilier școlar a terminat sociologia sau a terminat pedagogia sau a terminat filozofia sau nu există. „Noi am tot angajat consilieri școlari, așa cum știți, în ultimii ani. Vom continua acest proces. Avem nevoie şi de consilieri școlari care sunt sociologi pentru analize, pentru alte lucruri la nivel de grup. Dar dacă vrem să țintim probleme legate de droguri, ADHD, depresie, adică probleme psihocomportamentale, îţi trebuie specialiști în psihoterapie şi psihologie”, a mai spus David.De ce Ministerul de Interne nu a curățat perimetrul de oferte tentante?Ministrul Daniel David a recunoscut că este o problemă foarte complexă și foarte reală aceea a traficului și consumului de droguri și presiunea este foarte mare. „Întrebarea este de ce Ministerul de Interne nu și-a făcut datoria și să curețe spațiul din jurul școlii de astfel de oferte tentante? De ce profesorii și consilierii nu i-au avertizat prin educație pe copii ce înseamnă încercarea și consumul? De ce nu ai servicii disponibile atunci când ai nevoie de ele?Sunt mai multe niveluri la care ar trebui acționat. Un nivel este unul foarte practic și direct: în care Ministerul Educației, școala, împreună cu Ministerul de Interne, trebuie să controleze prezența celor care vând droguri și care oferă astfel de lucruri în jurul școlii. Al doilea nivel este unul de prevenție, în care profesorii și consilierii care există în școală să fie învățați cum să detecteze astfel de comportamente care apar în cazul elevilor. Al treilea nivel este unul de tratament. Altfel spus, cei care au deja aceste probleme să poată să fie orientați rapid spre servicii de psihoterapie și/sau medicale. Și foarte important, iarăși, dacă m-ați întrebat ca psiholog, sunt foarte multe servicii de acest tip, dar și acolo vreau tratament psihologic și medical bazat pe dovezi. Nu orice tratament este adecvat.Pe lângă cele trei niveluri, activitatea de conștientizare și de educație este foarte importantă. Adică specialiștii în psihologie, în psihoterapie, în medicină, în zona de securitate și siguranță, să fie prezenți în școală, după un plan pe care și-l face fiecare școală, pentru ca elevii să aibă cunoștințe legate de prevenție”, a adăugat ministrul Educației.Cert este că Daniel David a promis, cu prilejul acestei prime conferințe de presă, că în luna mai va oferi o diagnoză a stării învățământului românesc, la care se lucrează intens, chiar sub conducerea sa. „Am început deja acest demers cu consilierii pe care îi am, să facem un diagnostic al sistemului. Eu știu că se fac multe rapoarte. Le știți și voi. Pe mine mă interesează să avem un raport de alt tip. Adică unul care să mă ajute să gândesc pe termen mediu și lung politici bazate pe dovezi. Pentru mine este foarte importantă această abordare. Noi ar trebui să avem niște politici foarte, foarte predictive, oamenii să știe cam ce se întâmplă, ce se va întâmpla, indiferent de coloratura politică mai de centru - dreapta sau centru - stânga. Acel raport ar trebui să identifice lucrurile bune pe care le avem și care sunt cauzele pentru aceste lucruri bune, astfel încât să știm să le păstrăm și să le dezvoltăm. Lucrurile proaste care există în sistem - astfel încât să le căutăm cauzele și să vedem cum le modificăm”, a mai explicat Daniel David.