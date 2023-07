În stațiunea 2 Mai are loc Festivalul de Teatru și Film „Șerban Ionescu” – ediția a III-a

Săptămâna aceasta, în stațiunea 2 Mai, are loc cea de-a treia ediție a Festivalului de Teatru și Film „Șerban Ionescu”, care cuprinde peste 50 de evenimente culturale cu intrare gratuită – concerte, proiecții de film în aer liber, spectacole de teatru, expoziții, dialoguri cu artiști și show-uri de stand-up comedy.Teatrul de Stat Constanța este coproducător alături de Asociația Culturală „Șerban Ionescu”, festivalul înscriindu-se în obiectivul Teatrului de Stat Constanța de a sprijini și a participa la proiecte de activare culturală și comunitară în zone din Județul Constanța în care accesul oamenilor la cultură este limitat. Proiectul abordează teme de maximă relevanță în societatea românească, teme insuficient explorate, precum intoleranța, alienarea socială, comunicarea intergenerațională disfuncțională, proliferarea prin prejudecăți a discursurilor și comportamentelor extremiste și lipsa unui dialog real și deschis între artiști și publicul eterogen din România.În deschiderea festivalului este programat taraful Șaraimanii din Clejani, iar printre cele mai așteptate evenimente se numără „Concert în 2” cu Ada Milea și Bobo Burlăcianu și concertul trupei de rock alternativ Omul cu Șobolani.Odată cu împlinirea a 40 de ani de la premiera filmului „Imposibila iubire” (1983), care îl are ca protagonist pe Șerban Ionescu, publicul este invitat la o incursiune prin cinematografia românească, pentru a descoperi filme emblematice ale deceniilor trecute, între care „Imposibila iubire” (regia Constantin Vaeni, 1983) „È pericoloso sporgersi” (regia Nae Caranfil, 1993), „Niki Ardelean, colonel în rezervă” (regia Lucian Pintilie, 2003) și Poziția copilului (regia Călin Peter Netzer, 2013).Un eveniment special al secțiunii expoziționale marchează începutul unei tradiții a Festivalului de Teatru și Film „Șerban Ionescu. Precedat de prezența în festival a artiștilor Valeriu Mladin și Ana Bănică, evenimentul „Artist in Focus” își propune să ofere publicului șansa unică de a se întâlni cu universul unor artiști vizuali reprezentativi ai scenei de artă contemporană din România.Anul acesta, opera lui Ion Barbu va fi în centrul atenției atât în 2 Mai, cât și în mediul virtual, iar o creație de artă murală site specific va fi realizată de artist în curtea festivalului, pornind de la tema ediției curente: „la fel. aproape la fel. altfel.”În secțiunea competițională de teatru și film dedicată tinerilor creatori se regăsesc cinci spectacole și zece scurtmetraje, care urmează a fi jurizate de Maria Popistașu (actriță), Mimi Brănescu (actor, scenarist și dramaturg), Velica Panduru (scenografă), Vlad Cristache (regizor și director al Teatrului Excelsior București).Publicul va avea șansa să-i cunoască îndeaproape pe cei peste 100 de artiști prezenți la festival, prin participarea la evenimentele secțiunii FORUM, dedicate întâlnirilor cu tinerii creatori de teatru și film, cu juriul ediției, dar și cu invitați speciali precum Erwin Șimșensohn, regizor și directorul Teatrului de Stat Constanța, și dramaturgul Peca Ștefan, care va susține o lectura antiperformativă și interactivă a celei mai recente creații ale sale: : nouameapiesă?, concepută inițial în mediul online, în timpul pandemiei.Festivalul este co-finanțat de Ministerul Culturii și realizat cu sprijinul Primăriei Comunei Limanu prin programul Cultura la Liman. Co-finanțator este Centrul Național al Cinematografiei.Parteneri de tradiție: Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Alți parteneri: Apollo 111, The Change Hub, The Fool, Nemira, Librăriile Humanitas, Ideo Ideis.