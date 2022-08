Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a examenelor Cambridge la Liceul Teoretic ,,George Călinescu” Constanța

Liceul Teoretic George Călinescu organizează o sesiune de toamnă a examenelor Cambridge Key for Schools, Preliminary for Schools, First for Schools și Advanced, în perioada 5-13 noiembrie 2022. Inițiativa aparține membrilor catedrei de limba engleză și conducerii liceului și reprezintă o consecință a numărului crescut de solicitări ale elevilor și părinților de a avea posibilitatea să susțină aceste examene în prima parte a anului școlar. Această sesiune se adresează în primul rând elevilor din anii terminali, care doresc să obțină diploma în timp util pentru procesul de admitere în ciclurile superioare de învățământ, dar reprezintă totodată o oportunitate pentru toți ceilalți elevi și pentru studenții sau adulții care au nevoie să obțină un certificat internațional pentru atestarea competențelor lingvistice. “Am întâlnit multe situații în care unii copii nu au putut susține examenele Cambridge în sesiunea de vară din diferite motive, fie pentru că se suprapuneau cu alte examne sau activități, fie că erau plecați în acea perioadă sau pur și simplu nu se considerau suficient pregătiți. În urma multor cereri primite în ultimii ani de a organiza aceste examene și în perioada de toamnă, am decis să avem două sesiuni Cambridge începând cu acest an școlar, una de toamnă și cea din mai-iunie, care se organizează deja de 23 de ani în liceul nostru”, ne relatează coordonatorul centrului de examen, doamna prof. dr. Iuliana Dode, care este și Directorul adjunct al unității de învățământ începând cu 1 septembrie 2022.Liceul Teoretic George Călinescu este unul dintre cele cinci centre de examen Cambridge din întreaga țară care au fost premiate cu un trofeu de excelență de către Ambasadorul Marii Britanii la București, într-o festivitate organizată de British Council România. Obținerea a patru astfel de trofee (câte unul în fiecare an de când se organizează această festivitate) reprezintă un motiv de mândrie, dar și de perseverență pentru menținerea standardelor și chiar creșterea lor acolo unde se impune. “Facem permanent eforturi împreună cu colegii profesori de limba engleză să avem o dotare materială și tehnică exemplară pentru desfășurarea examenelor Cambridge, astfel încât toți candidații care aleg să vină la noi să beneficieze de o atmosferă de examen autentică. Ne bucură feedback-ul pozitiv pe care îl primim de la candidați pe diverse căi în fiecare an și îi asigurăm că îi vom întâmpina în continuare cu același profesionalism”, explică domnul Director al liceului, prof. Vasile Mihăilă.Diplomele Cambridge reprezintă certificatele de competență lingvistică cu cel mai mare grad de recunoaștere, fiind acceptate de un număr foarte mare de instituții din lume și având valabilitate nelimitată în timp. Un certificat Cambridge facilitează procesul de admitere în diferite cicluri din învățământul preuniversitar sau desfășurarea examenului de Bacalaureat, prin echivalarea probelor de competențe lingvistice într-o limbă străină și reprezintă un document esențial în alcătuirea dosarului de admitere la instituții de studii superioare și doctorale sau de angajare la o companie din străinătate. Mai mult, demonstrarea unui nivel superior de cunoaștere a cel puțin unei limbi străine a devenit un instrument absolut necesar în dezvoltarea carierei în orice domeniu de activitate.Revenind la înscrierile pentru examenele din această toamnă, menționăm că ele au loc în perioada 1 – 22 septembrie pentru PET (Preliminary for Schools) și KET (Key for Schools) și între 1 și 29 septembrie pentru FCE (First for Schools) și CAE (Advanced). Înscrierea constă în trei pași simpli: completarea formularului Google disponibil la adresa https://forms.gle/FHajcrMmyxScHmZ4A , printarea și semnarea documentului de termeni și condiții, care va fi solicitat direct de la coordonatorul centrului de examen, și, în final, achitarea taxei de examen la contabilitatea liceului, coform orarului.Toți cei interesați pot citi mai multe despre organizarea examenelor Cambridge din sesiunea de toamnă 2022 în anunțul postat pe pagina oficială de Facebook: Liceul Teoretic George Calinescu, Constanta.Build your bright future today!