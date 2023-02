Învățătoare din comuna Tortoman nominalizată la Gala Profesorul Anului din mediul rural

Teach for Romania a anunțat, joi, finaliștii celor cinci categorii ale Galei Profesorul Anului din mediul rural. În total au fost primite 390 de nominalizări, propunerile fiind făcute de elevi, părinți, colegi de catedră sau membri ai comunităților din care profesorii fac parte. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul galei care va avea loc pe 23 februarie.Gala Profesorul Anului din mediul rural, în care sunt premiați educatori, învățători, profesori sau consilieri școlari din școlile rurale, se află la a doua ediție, fiind organizată de Teach for Romania.Pentru ediția din acest an, nominalizările au putut fi făcute până pe 15 ianuarie, la fiecare dintre cele cinci categorii: prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea literației, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, dezvoltarea leadership-ului la elevi și implicarea în comunitate.În urma jurizării, la fiecare categorie au fost desemnați câte trei profesori finaliști. Teach for Romania a publicat lista finaliștilor pe pagina de Facebook a organizației.Între finaliștii categoriei ”Dezvoltarea abilităților socio-emoționale” se numără și Elena Grădinaru, învățător la Școala Gimnazială „Ion Ghica” Tortoman, din județul Constanța.Câștigătorii celor cinci categorii vor fi anunțați pe 23 februarie în cadrul Galei ce va fi organizată la Ateneul Național Iași, începând cu ora 17.00. Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook Teach for Romania.