Invitație la o seară în compania pianistei Andrada Ștefan și a violonistului Sebastian Tegzeșiu

În această seară, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat o Seară camerală, la care își dau concursul pianista Andrada Ștefan și violonistul Ștefan Tegzeșiu.Licenţiată a Academiei de Muzică din Cluj, pianista Andrada Ştefan este absolventă a Masteratului în Stilistica Interpretării Muzicale – Specializarea Pian, la aceeaşi Academie (2012). A participat la cursuri de măiestrie susținute de: Cordelia Hofer și Alexander Mullenbach din Salzburg, George Sava – Berlin. În palmaresul său figurează importante premii la concursuri naţionale şi internaţionale. Are o bogată activitate artistică susținând numeroase recitaluri solistice în diferite formule camerale pe scene din Constanţa şi din ţară. În prezent este prof. la catedra de pian a Colegiului Naţional de Arte “Regina Maria” din Constanţa şi maestru corepetitor la Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”.Născut în Constanţa, violonistul Sebastian-Mihai Tegzeşiu este Licenţiat Master al Akademie der Stadt – Basel – Elveţia (2012), specialitatea Solisten Diplom la clasa Prof. Adelina Oprean şi muzică de cameră la prof. Adrian Otiker şi Thomas De Menga. Din 1992 şi până în prezent a concertat ca solist în compania unor prestigioase Filarmonici, din ţară (Orchestra Naţională de Cameră Radio Bucureşti, Sibiu, Constanţa, Oradea, Bacău, Timişoara, Braşov, Botoşani etc.), cât şi în străinătate: Germania, Franţa, şi Elveţia. A susţinut recitaluri camerale în Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Japonia, Elveţia, China, Anglia, Cehia şi România, şi a colaborat în postura de Concertmaestru cu Filarmonica Naţiunilor – Germania, Filarmonica “George Enescu” – Bucureşti, ca instrumentist cu Collegium Musicum – Basel, Aargauer Symphony Orchestra, Biel Symphony Orchestra, Orchestra de cameră – Aargauer, Wurth Phylharmonie, Orchestra de cameră “Virtuossi” – Bucureşti şi Orchestra Naţională Radio – Bucureşti. A cântat sub bagheta unor prestigioşi dirijori: Dennis Russel Davis, Valery Gergiev, Mario Venzago, Kent Nagano, Roman Kofman, Walter Hilgers, Justus Franz, Antonello Manacorda, Alexander Soddy, Attillio Cremonesi, Cristian Mandeal, Petre Sbarcea, Ovidiu Balan, Ilarion Ionescu – Galaţi, Horia Andreescu, Florin Totan, ș.a. Este laureat la numeroase competiţii naţionale şi internaţionale, din care amintim: “Jeunesses Musicales” – Bucureşti, finalist al Concursului “Tibor Varga” – Sion, Premiul I la“Orpheus” – Swiss Chamber Music Competition – Geneva (2011, 2012), “Rotary Atheneum” – pentru întreaga activitate concertistică, Premiul de Excelenţă al Ministerului Educaţiei, pentru merite culturale deosebite. A realizat înregistrări pentru numeroase posturi de radio şi televiziune naţionale, cât şi internaţionale. Între 2016 – 2018 este Prim Concertmaestru al Stadttheater und Karnstner Sinfonie Orchestra din Klagenfurt – Austria.