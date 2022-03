Tragedia trubadurului Manrico, pe scena Teatrului ”Oleg Danovski”

Duminică, 20 martie, de la ora 19:00, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat dramatica poveste a lui Manrico, personajul principal din opera „Trubadurul” (în italiană Il trovatore), compusă de Giuseppe Verdi pe un libret de Salvatore Cammarano, scris după tragedia „El trovator” de Antonio Garcia Gutiérrez. Premiera operei a avut loc la Teatro Apollo din Roma, la data de 19 ianuarie 1853.Soliști: Akiko Hayakawa (Japonia), Răzvan Săraru, Ionuț Pascu (București), Alina Dragnea (București), Orest Pîslariu (București), Ionela Duma, Andrei Băican, Iulian Bratu.„Succesul premierei operei «II Trovatore» (19 ianuarie 1853 la teatrul Apollo din Roma), nu face decât să confirme faptul ca Giuseppe Verdi întruchipa cele mai înalte aspirații morale și artistice ale poporului său. Muzicianul avea la acea dată 40 de ani și nu ajunsese nici la jumătatea drumului său creator. «Trubadurul» reprezenta deja, alături de «Traviata» și «Rigoletto», capătul unei epoci marcate de mari succese, în care stilul său muzical se închegase și se definise pe deplin, în prima perioadă a activității sale, Verdi abordase mai ales teme istorice; operele de tinerețe «Nabucodonosor» și «Lombarzii» purtau ecourile luptei de elibe¬rare a poporului italian, aflat pe atunci sub stăpinire habsburgică. Compozitorul își afir¬mase atît de puternic în aceste lucrări crezul său patriotic, incit în scurtă vreme corurile din « Nabucco» și «Lombarzii» se transformă în cîntece revoluționare. Melodia tonică și înaripată, simțul dramatic îl afirmă de la început pe Verdi ca pe un maestru al operei italiene. După ce în «Ernani», « Macbeth», «Luiza Miller» și alte lucrării inspirate din capodoperele unui V. Hugo, Skakespeare, Schiller, compozitorul căutase să realizeze pe un plan superior o cit mai strînsă unitate între formă și conținut, in ultimele opere ale acestei perioade începe să-și facă loc in creația lui Verdi o preocupare mai accentuată pentru tematica socială și psihologică Adincimea mijloacelor de portretizare, concentrarea expresiei, îl conduc treptat spre cele trei «drame ale inegalității sociale» (K Rigoletto», «Trubadurul», K Traviata»), care reprezintă cele mai desăvârșite lucrări de la sfârșitul tinereții muzicale a lui Verdi” (I. Hristea).