Jale! Rezultate sub așteptări la Evaluarea Națională. Prea mulți elevi constănțeni nu au atins media 5

În județul Constanța, cele mai multe note sub 5 au fost obținute la Matematică, din totalul elevilor prezenți la probă, 1.834 neputând trece de această notă. În timp ce la Limba și Literatura Română, din 6.017 elevi prezenți, 1.383 au obținut note sub 5.











În opinia inspectorului școlar general, Sorin Mihai, „la o analiză inițială, județul Constanța a urcat 5 poziții în ierarhia națională, pe rezultatele înainte de contestații (de la poziția 22 la poziția 17)”.













În ceea ce privește ierarhia unităților de învățământ constănțene, IȘJ Constanța a transmis un tabel care se deschide cu Colegiul „Mircea” pe prima poziție, iar ultimele cinci poziții sunt ocupate de unități deja „consacrate” pentru rezultatele slabe: Adamclisi, Dumbrăveni, Almalău, Dobromir, Făurei.







Ei sunt cei doi mirciști de zece





Spre deosebire de anul trecut, când au fost înregistrate 16 medii de 10, în acest an s-au consemnat doar două medii - Maria Yasmine Paniță și Said Murtaza, cei doi „decari” fiind absolvenți ai gimnaziului Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. Și, conform rezultatelor incontestabile, cei doi aleg să fie viitori liceeni ai aceleași instituții.











Maria Yasmine Paniță își va aduce aminte cu plăcere de acești patru ani de gimnaziu petrecuți la Colegiul „Mircea”, deoarece profesorii au sprijinit-o să reușească, iar colectivul a fost foarte frumos. „Mă așteptam la notele acestea, pentru că eram destul de sigură pe puterile mele, deoarece am tras toată viața mea să lucrez foarte mult”, a mărturisit premianta. Cât despre cei doi ani de pandemie și recuperarea materiei, aceeași elevă a declarat că profesorii de la clasă au fost indulgenți cu ei și au avut răbdarea necesară să recapituleze materia. „Dar și părinții mei mi-au creat condiții să reușesc să învăț de-acasă”, a afirmat Maria Yasmine Paniță, care nu s-a hotărât ce drum va urma spre facultate, dar deocamdată își dorește să rămână la Colegiul „Mircea” la specializarea mate-info simplu, nu bilingv.











Spre deosebire de colega lui, Said Murtaza își dorește să ajungă la specializarea Științele Naturii, dar tot la Colegiul „Mircea”.



„M-am așteptat la un rezultat bun, dar nu poți să știi. Subiectele au fost mai grele decât cele de anul trecut. Și simulările au fost mai grele decât cele de anul trecut și ce mi s-a părut greu la matematică a fost exercițiul 4.b, nu neapărat din punctul de vedere al cunoștințelor, ci ca mod de lucru. În rest, au fost mici chichițe peste tot, lucruri care-ți puteau duce nota cât mai jos, dar mă bucur că nu am căzut în nicio capcană”, a declarat Said Murtaza despre subiecte.



Contestațiile se mai primesc și joi, 4 iulie 2024, în intervalul orar 8.00-12.00.





Față de anul trecut, când procentul mediilor mai mari de 5 în județul Constanța a fost de 74,2%, de data aceasta raportul se situează la 73,7%.