Liceul Tehnologic "Tomis" a primit, pentru a treia oară consecutiv, titlul de Şcoală Europeană

l-au avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii. Liceul Tehnologic Tomis Constanţa obţine acest titlu de Școală Europeană a treia oară consecutiv, menţinându-şi titlul din anul 2016”, ne-a declarat managerul.





Menţionăm că, odată obţinut, certificatul „Şcoala Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze, din nou, pentru a reconfirma titlul obţinut.





Precizăm că certificatul la care facem referire reflectă un bun management al școlii - o corelare a proiectului de dezvoltare instituțională cu proiectul managerial și planul de acțiune al conducerii în implementarea proiectelor europene de la nivelul școlii. Totodată, în cadrul competiţiei se urmăresc atât coerența activităților derulate în cadrul proiectelor europene cu planul managerial, cât și integrarea activităților proiectelor în programul curent al școlii, asigurarea egalității de șanse, dar și valorizarea acestor proiecte în cadrul unor competiții naționale.





Competiția „Şcoală Europeană” se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+.





Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale.





Mai mult decât atât, certificarea cu titlul „Școală Europeană” conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care aceste școli le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide.





Despre Liceul Tehnologic „Tomis” ştim că are o istorie lungă. Unitatea de învăţământ a luat fiinţă în anul 1930, când s-a fondat, la Constanţa, Şcoala de Arte şi Meserii. Aceasta a trecut, de-a lungul timpului, prin titulaturi succesive diferite, datorate reformelor din învăţământ şi necesităţilor locale. Astfel, şcoala devine Liceul Industrial, Şcoala Tehnică Profesională de Lucrări Hidrotehnice, Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale, Centrul Şcolar Profesional şi Tehnic, Liceul Industrial de Construcţii, iar fatidicul an 1989 găseşte şcoala sub numele de Liceul Industrial nr. 4.





În cadrul competiţiei, Liceul Tehnologic „Tomis” a obţinut un scor de 179 puncte, ocupând, astfel, poziţia nr. 23 în lista celor 104 câştigători. Potrivit directorului instituţiei, prof. Rodica Pînzaru, la ediţia din acest an s-au înscris 138 unităţi de învăţământ preuniversitar din 38 de judeţe. Dintre acestea, primele 104 au primit certificatul şi trofeul „Şcoală Europeană”. „Evaluarea s-a bazat pe mai multe criterii, inclusiv coerenţa managementului şcolii, reflectată în documentele manageriale, precum şi impactul pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene