Promisiuni că Liceul "Tomis" va fi reabilitat după nouă decenii! "Ne-am săturat de mucegai şi degradare!"

Cum spuneam, aceasta ar fi o problemă a unităţii şcolare: aşteptarea mult prea lungă, adresele repetate către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanţa pentru casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar. Nu mai spunem că această golire a cantinei este necesară şi în contextul proiectului Engie-Învăţământ Dual.



















Aşa cum era de aşteptat, o şcoală veche are şi multe probleme, dar acestea se pot rezolva. Pentru ce era nevoie de aceste reparaţii capitale la Liceul Tehnologic „Tomis”? În primul rând, pentru efectuarea unor lucrări de hidroizolaţie la o parte din imobil, cea de pe bulevardul Tomis, respectiv tronsonul situat între intrarea principală şi strada Petru Vulcan. Precizăm că hidroizolaţia pe această porţiune prezintă o serie de probleme generate de impactul violent determinat de ploi (atunci când au existat), de fluctuaţiile termice şi, desigur, umezeala accentuată, la care se adaugă vechimea, cea care nu iartă niciodată nimic. Menționăm că întregul corp al celui de-al doilea imobil situat la fațada cu strada Petru Vulcan, precum și tronsonul situat de la intrarea principală au hidroizolația refăcută.







Sala de sport mucegăită şi plină de infiltraţii, în proces de renovare



Totuși, având în vedere vechimea mare a liceului, unitatea de învățământ are și săli de clasă aflate în stare de degradare, din cauza infiltrării cantității mari de apă generate de ploi. Practic, în unele dintre ele sunt vizibile distrugerea accentuată a tencuielii interioare și prezența mai mult sau mai puțin timidă a mucegaiului.











Totodată, așa cum era de așteptat, în unele spații s-a instalat deja un miros neplăcut, așa cum este cel din sala de sport, care a intrat totuși, de curând, în plin proces de renovare. „Sportul este una dintre cele mai importante activități în evoluția tinerilor, iar pentru asigurarea unor condiții optime în sala de sport, sunt necesare lucrări de reparații, tencuieli, zugrăveli, vopsirea pereților, precum și alte instalații termice. Un prim factor care a dus la degradarea acesteia este vechimea clădirii, la care se adaugă numărul mare de persoane care își desfășoară zilnic activitatea sportivă, ce presupune lovirea inevitabilă a tencuielii cu obiecte sportive. Luând în calcul faptul că în pereți există fisuri prin care se infiltrează apa, în urma intemperiilor, acest lucru face ca procesul de degradare a suprafeței de joc, care este din lemn, să fie rapid și continuu”, a subliniat directorul.











În același timp, vechimea construcției unității școlare a accentuat și degradarea instalațiilor, formate din radiatoare din fontă și țevi, coloane colmatate ce împiedică distribuirea agentului termic în mod corespunzător și neasigurând o bună încălzire a sălilor de clasă, motiv pentru care s-a solicitat alocarea resurselor financiare necesare.











Și, da, trecerea anilor și-a pus amprenta și asupra scărilor, care s-au degradat și ele și, chiar dacă nu au fost folosite la fel de mult ca alte tronsoane ale unității sanitare, pentru o mai bună și sigură funcționare a activității zilnice este nevoie de bani pentru lucrările de igienizare a casei scărilor.











Cum am mai spus deja, au fost întocmite o serie de note de fundamentare până acum, prin care conducerea unității de învățământ a solicitat tot ce este nevoie. Bineînțeles, trecerea timpului a afectat și internatul. La un moment dat, în toamna anului trecut, au căzut bucăți de tencuială de pe fațada clădirii, din cauza vântului și a umezelii infiltrate în fisurile create în ultimii ani. Şi cum doar la români se poate întâmpla aşa ceva, a fost reabilitată doar o parte a clădirii, cea cu probleme, ceea ce lasă un aspect total inestetic al clădirii. Sperăm, însă, că în cele din urmă şi celelalte laturi ale clădirii internatului vor avea aceeaşi soartă şi, după încheierea lucrărilor de reabilitare a liceului, toată instituţia va avea un aspect total schimbat, aşa cum merită.





În pofida vechimii considerabile pe care o are, de peste nouă decenii, liceul se încăpăţânează să rămână pe poziţii şi să le ofere elevilor care studiază aici confortul de care au nevoie, pentru desfăşurarea unui act educaţional de calitate. „Noi împlinim curând 92 de ani de la înfiinţare, acesta fiind motivul pentru care am făcut nenumărate note de fundamentare către UAT şi până la urmă am fost acceptaţi în acest program de reabilitare. Din păcate, pe zona de casare, de doi ani am făcut solicitări, dar spaţiul nu a fost încă eliberat. Acesta trebuie neapărat golit, înainte de începerea lucrărilor programate de anul viitor. Toate acestea în condiţiile în care şi spaţiul în care a funcţionat cantina va fi reabilitat, la standarde europene”, a declarat directorul liceului, Rodica Pînzaru, pentru „Cuget Liber”.