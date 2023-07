Rămășiță din vremuri apuse, între blocurile din centrul Constanței. Primăria așteaptă o expertiză pentru a-i decide soarta

„Această construcție a avut un rol la un moment dat, se dorea a înfrumuseța zona. Dar de ani buni ar fi trebuit să fie demolată. Noi am dorit să o dărâmăm, am făcut și adresă către Primăria Constanța, în care am specificat faptul că reprezintă un pericol, că este înclinată și stă să cadă. Dar pentru că este pe domeniul administrației publice, nu am putut să intervenim noi, locatarii. Am chemat inclusiv Poliția Locală, să constate starea precară în care este această construcție, faptul că este afectată grav de trecerea anilor. Chiar și așa, ni s-a răspuns că nu se dorește demolarea ei, ci reabilitarea. Acesta este răspunsul pe care îl primim de câțiva ani, dar efectiv nu s-a apucat nimeni de reabilitare. În schimb, aici se adăpostesc tinerii care se droghează, aici își fac nevoile tot felul de persoane sau se aruncă gunoiul menajer. Noi sperăm ca, în contextul reabilitării străzii Ștefan cel Mare, administrația publică să își îndrepte atenția și spre această construcție și să o demoleze”, au afirmat mai mulți locuitori din zonă, cu ocazia desfășurării primei consultări publice privind realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona centrală a municipiului Constanța.











„Totul este ruginit, aproape că se sprijină pe bloc, ce facem, până nu se va desprinde vreo bucată de ciment și va cădea în capul cuiva nu vor fi luate măsuri?”, au mai subliniat constănțenii care locuiesc în zonă, care au adăugat că, prin demolarea construcției, aleea va fi mai luminată și va dispărea un potențial pericol și focar de infecție.



Răspunsul Primăriei Constanța





Referitor la solicitarea locuitorilor, reprezentanții Primăriei Constanța au precizat pentru „Cuget Liber”: „A existat o intenție de reabilitare, însă structura nu a permis și a fost făcută o propunere pentru expertizarea construcției. Această expertiză ne va spune exact care este soluția, dacă se va demola sau va fi reabilitată”.





Aleea care răzbate între blocurile aflate la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, mai precis în imediata vecinătate a intrării în imobilul de la nr. 63, blocul MV3, este „străjuită” de o galerie din beton. Cândva un element arhitectural de legătură între blocurile ridicate în perioada comunistă, astăzi, galeria respectivă a ajuns „un putregai înclinat, care stă să cadă și care oferă adăpost drogaților”, după cum au semnalat locuitorii din zonă.