Femeie adoptată în Franța își caută familia biologică din Constanța

O femeie de 30 de ani, născută în Constanța și adoptată în Franța la scurt timp după ce a venit pe lume, a apelat la comunitatea The never forgotten Romanian children de pe Facebook pentru a-și găsi familia biologică.„Numele meu la naștere a fost Mariana Nechita și m-am născut la data de 17 iulie 1993 la spitalul din Constanța, unde am stat până la adopția mea în Franța, având vârsta de numai 19 luni. Azi am apelat la această pagină să mă ajute să îmi caut și eu rădăcinile, în special mama care mi-a dat viață. Întotdeauna am avut această speranță, că poate într-o zi să aflu povestea destinului meu și mai mult decât atât, poate am și alți frați și surori. Nu știu aproape nimic despre nașterea mea, dar mama mea care mi-a dat viață s-ar putea să se numească tot ca mine, Mariana Nechita”, este mesajul transmis de femeie.Cei care ar putea să o ajute cu informații sunt rugați să transmită mesajele către pagina de Facebook The never forgotten Romanian children.