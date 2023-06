Gest impresionant! Sute de oameni au stat la coadă să doneze sânge pentru băiatul înjunghiat în Grădina Botanică

A fost coadă, joi la Centrul de Transfuzii din Craiova. Sute de oameni s-au mobilizat să-i dea o mână de ajutor tânărului înjunghiat în plină zi de un elev al Liceului Militar din oraş. Băiatul a ieşit din comă şi luptă să trăiască după ce a pierdut o cantitate foarte mare de sânge.







Între timp, atacatorul de 17 ani a fost arestat şi riscă ani grei după gratii. Anchetatorii vor să-i audieze acum pe cunoscuţii celor trei pentru a afla dacă atacatorul într-adevăr nu îşi cunoştea victimele.







Sute de oameni mişcaţi de drama tinerilor atacaţi în Grădina Botanică au venit la Centrul de Transfuzii Craiova. O mobilizare exemplară care i-ar putea salva viaţa lui Emanuel. "Am văzut foarte multă lume distribuind, și dacă putem să dăm un ajutor, de ce să n-o facem? Am rămas așa fără cuvinte, mergi în parc liniștit și uitați unde se ajunge", explică un tânăr, care nu a mai donat sânge până acum.







"Un caz nefericit. Putea fi oricine în ziua respectivă, indiferent că suntem polițiști, doctori sau oricare alt om de rând. S-au distrus 3 familii dintr-un gest care până acum nu poate fi explicat", spune și un polițist care a venit să doneze sânge.







Fata de doar 14 ani a mai supravieţuit doar câteva minute după atac.







Apelul la donarea de sânge nu a venit doar de la prietenii şi rudele băiatului, ci şi din partea mamei iubitei lui. Fata de doar 14 ani a mai supravieţuit doar câteva minute după atac. Ucigaşul a declarat că a omorât-o ca să scape de martori. Tânărul de 19 ani a pierdut 4 litri de sânge în urma loviturilor de cuţit. Până şi medicii s-au declarat şocaţi de starea în care l-au preluat, transmite observatornews.ro







"Numai până la 12 ajunseseră aproape 100 de donatori. Asta înseamnă că au venit să doneze sânge aproape de trei ori mai mulți oameni decat în mod obișnuit", a relatat Cristina Oprea, reporter Observator. "Diferența este foarte mare. Numărul celor care sunt acceptați zilnic e undeva la 40-50. Dacă ar face acest gest la modul în care l-au făcut azi în fiecare zi, atunci am putea satisface aproape toate solicitările și nevoile oamenilor din acest spital", explică Adriana Turculeanu, directorul centrului de transfuzii din Craiova.







Cei doi iubiţi urmau să-şi sărbătorească împreună ziua de naştere.







Cei doi iubiţi erau născuţi pe 8 august şi urmau să-şi sărbătorească împreună ziua de naştere. Visau să viziteze America şi chiar strângeau bani pentru călătoria mult dorită, iar în Grădina Botanică din oraş mergeau des ca să citească.

Între timp, judecătorii au decis că tânărul de 17 ani, principalul suspect, trebuie să rămână după gratii în următoarele 30 de zile. Nu îşi cunoştea victimele, dar în rucsac ţinea ascuns un cuţit de vânătoare, cagulă şi mănuşi.