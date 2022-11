Când constănțenii au nevoie de sânge, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari răspund „PREZENT!”

Elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, sub coordonarea maistrului militar Sorin Moldoveanu, răspund, zilele acestea, unor apeluri umanitare lansate de aparținătorii unor pacienți aflați pe patul de spital și a căror recuperare depinde de transfuzia de sânge.În același timp, aceștia realizează un gest de susținere a băncii de sânge alimentată prin Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta care, din nou, se confruntă cu o penurie de donatori. În fiecare an, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale caută să se implice în viața comunității prin organizarea de acțiuni de donare de sânge. În acest sens, elevii militari și personalul sunt informați asupra importanței transfuziilor sanguine și asupra beneficiilor pe care donarea de sânge le are atât asupra calității vieții celor aflați în suferință, dar și pentru sănătatea generală a donatorului.„Mai mult decât atât, încurajăm tinerii, prin propriul nostru exemplu, să devină donatori fideli ai centrelor de transfuzii sanguine de oriunde din România. Potrivit reprezentanților Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, donatorii fidelizați, adică cei care revin periodic în centru, sunt deosebit de valoroși, deoarece trombocitele recoltate din sângele lor sunt de un imens ajutor pacienților cu afecțiuni oncologice.Aproape orice adult cu vârsta între 18 și 60 de ani, clinic sănătos, poate deveni donator de sânge și poate reveni în centru de cel puțin patru ori în decurs de un an, contribuind astfel la salvarea a nenumărate vieți a căror șansă depinde de transfuzia sanguină cu grupa potrivită”, au subliniat reprezentanții școlii militare.