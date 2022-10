Ținte „ciuruite” în poligonul Capu Midia. Viitorii soldați și gradați profesioniști vor să devină buni luptători

Pentru cursanții Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia, viitori soldați și gradați profesioniști, dorința cea mai mare este să devină buni luptători. Dar nu se poate peste noapte, așa că, săptămânile de teorie și practică „la rece” s-au văzut, la sfârșitul săptămânii trecute, în rezultatele primelor trageri cu pistolul mitralieră calibrul 7,62 mm, în poligonul de infanterie de la Capu Midia.Iar reacțiile ulterioare ale cursanților au scos la iveală încântarea privind lecțiile învățate. „M-am concentrat foarte mult, am ascultat ordinul domnișoarei sublocotenent și am tras. Cum mă simt acum? Extraordinar! Simt că plutesc, mai ales că am așteptat acest moment cu nerăbdare. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată senzația asta. Simt că îmi explodează inima de bucurie!”, a afirmat soldat Adrian Popescu. „A fost interesant! Mi-a plăcut foarte mult și aștept următoarea tragere”, a afirmat și soldat Cristian Mocanu. La rândul lui, soldat Eduard Stan a împărtășit: „A fost o experiență nouă, mai ales că nu am ținut niciodată o armă în mână, nu știam la început absolut nimic despre ea, dar aici am învățat totul și a fost destul de bine. Abia aștept următoarele trageri”. Soldat Florin Alexandru a dezvăluiat: „A fost un moment unic! După ce am auzit ordinul: foc!, am apăsat pe trăgaci și numai la tragere m-am concentrat. Mi-am dorit cariera militară de mic. Din copilărie am avut numai jucării army, așa că, pot spune că e un vis împlinit.”Instructorul viitorilor soldați și gradați profesioniști este sublocotenentul Ramona Zaharie. Ea este cea care le-a fixat toate noțiunile necesare și i-a învățat regulamentele militare. „Pe parcursul pregătirii au fost foarte receptivi, au asimilat foarte repede noțiunile predate, iar acum au și demonstrat acest lucru”, a declarat aceasta. Pe toată perioada tragerilor, asistența medicală a fost asigurată de sergentul major Gabriela Bogzoiu.