Ministrul Apărării Naţionale, declarațiile zilei despre pensiile militarilor: "Nu prejudiciem bugetul general! Vom rezolva aceste lucruri în foarte scurt timp"

"În niciun caz nu se va schimba sistemul de pensii în sensul acesta. (...) Pensiile militare nu sunt pensii speciale. Am convenit asta şi cu ministrul Muncii, cu domnul premier, vom merge la Bruxelles săptămâna viitoare ne întâlnim cu un reprezentant al Băncii Mondiale care face un studiu despre asta şi arătăm că în tot sistemul NATO, în toată Europa, pensiile militare nu sunt pensii de privilegii, sunt pensii de stat pentru care Armata a contribuit şi a fost un alt sistem în care s-a premiat meritul legat de faptul că au fost foarte multe libertăţi care au fost pierdute de militari prin acest statut. (...) Nu vom accepta niciodată să se treacă pe un principiu al contributivităţii, care nu poate să funcţioneze, pentru că nu poţi să mai calculezi din trecut toate elementele de contributivitate şi s-a văzut, s-a încercat acum vreo 10 ani şi mai degrabă s-a încurcat sistemul decât a fost făcut", a spus Vasile Dîncu, la Prima TV.El a informat că face demersuri pentru ca principiul "la grade şi funcţii egale, pensie egală" să fie respectat."Un al doilea front al bătăliei mele este acela de a reuşi în Parlament şi cu ajutorul Guvernului să facem dreptate în ceea ce priveşte pensiile, pentru că rezerviştii noştri, cei care se află în rezervă şi retragere, suferă o nedreptate pentru că au ieşit în perioade diferite istorice şi în mod normal trebuie să respectăm principiul 'la grade şi funcţii egale, pensie egală'. Nu este normal ca cineva care a ieşit mai demult, acum 20 de ani, să spunem, un general, să aibă acum pensia pe care o are un maior sau un colonel, la funcţii şi grade egale, la experienţă egală", a afirmat ministrul Apărării.El şi-a exprimat speranţa că va întreprinde iniţiativa în această sesiune parlamentară."Dacă nu, oricum avem un proiect, am constituit un comitet interministerial la noi, am construit, de asemenea, un cadru, un comitet consultativ cu organizaţiile pensionarilor şi rezerviştilor militari şi sunt sigur că o să rezolvăm, să găsim o chestiune care să rezolve aceste lucruri, să avem o hotărâre politică care să rezolve aceste lucruri în viitor, mai ales că noi, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, nu prejudiciem bugetul general, ne descurcăm prin propria noastră gestiune cu aceste pensii şi salarii. Vom rezolva aceste lucruri în foarte scurt timp", a adăugat Vasile Dîncu, citat de Agerpres.