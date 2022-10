S-a sunat clopoțelul la Capu Midia. Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană și-a început cursurile

Anul acesta, Centrul Național de Instruire pentru Apărarea Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu” a intrat într-o nouă etapă de existență, fiind transformat în Școală de Instruire pentru Apărare Antiaeriană. Iar de curând s-a dat startul primului an de instruire, ca instituție de formare continuă non-universitară. „După ce au parcurs programele de studii universitare sau post liceale și o primă etapă a carierei militare, ofițerii, maiștri militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști, dar și soldații și gradații voluntari au revenit la școală ca să urmeze cursuri de formare, de specializare și de carieră în arma rachete și artilerie antiaeriană”, au arătat reprezentanții instituției.La ceremonia de deschidere a anului de învățământ au participat generalul-maior Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apărării, oficiali din Statul Major al Forțelor Aeriene, Statului Major al Forțelor Navale și conducerea detașamentului francez de apărare antiaeriană MAMBA, dislocat la Capu Midia.Despre ce presupune această nouă etapă, colonelul Viorel-Eugen Bitan, comandantul unității, declara în trecut: „Am dorit reîntoarcerea la practică. Am constatat că, în timp, ne-am teoretizat și partea practică a scăzut. Și, pe fondul existenței acestui poligon, vom încerca să introducem elementele practice ale pregătirii artileriștilor antiaerieni, pe lângă partea de teorie care se va face la clasă. Ofițerii vor avea un modul de pregătire, de șase luni, după terminarea Academiei. De asemenea, se vor pregăti și pentru primele cursuri până la nivelul de comandant de baterie sau alte cursuri de specializare. Subofițerii, la fel, vor face cursuri de carieră și cursuri de specialitate, la care se vor adăuga module de pregătire ale ofițerilor și maiștrilor militari din Școala de Maiștri Militari și Subofițeri de la Boboc, județul Buzău. De asemenea, militarii angajați (soldații și gradații profesioniști) vor fi instruiți de la zero. Ceea ce este important este faptul că se va face instruire tuturor artileriștilor indiferent de categoria de forțe din care fac parte. Acest lucru ne-am și dorit: să aducem pregătirea uniformă a tuturor militarilor, așa încât dacă eu, ofițer care am profesat doi - trei ani în structuri ale Statului Major al Forțelor Aeriene să mă pot muta liniștit la o unitate de artilerie antiaeriană din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre”.