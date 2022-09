FOTO. Primarul Constanţei, alături de şcolari, profesori şi părinţi. "Şcoala reprezintă garanția dezvoltării și reușitei copiilor noștri"

Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, a participat la deschiderea noului an şcolar, alături de elevii, părinții și profesorii de la Școala Gimnazială nr.17 „Ion Minulescu”.





„Începem și acest an școlar cu încrederea că școala reprezintă garanția dezvoltării și reușitei copiilor noștri, gara obligatorie prin care trec toate trenurile către succes. Fără încrederea în capacitatea școlii de a crea minți luminate și caractere puternice, totul s-ar ruina. Încurajăm eforturile tuturor școlilor din Constanța de a îmbunătăți și moderniza permanent procesul educațional, inclusiv prin bunele practici și modele oferite de școala europeană. Am încredere că școala de mâine va fi și în Constanța mai frumoasă, mai bună, mai creativă, mai atractivă, mai eficientă decât cea de astăzi și vă doresc tuturor un nou an școlar rodnic și fericit!”, a spus edilul Constanţei.



O şcoală mai sigură: sisteme antiefracție, supraveghere video, interfon



Primăria Constanța investește în mod prioritar în şcolile din oraș, pentru că aceasta este cea mai profitabilă investiție pentru viitorul comunității și orașului:



„Se reabilitează școli și infrastructuri școlare din fonduri nerambursabile. Am finalizat sau suntem în fază de execuție, lucrări de reabilitare la mai multe unități preșcolare și școlare, licee, școli gimnaziale și grădinițe, a căror valoare totală este de cca 60 de milioane de lei. Pentru refacerea și reabilitarea infrastructurii școlare am mobilizat, de asemenea, resursele Programului Național de Dezvoltare Locală / PNDL, prin intermediul căruia am finanțat lucrări de reabilitare și modernizare a unor infrastructuri școlare din municipiu cu o valoare totală a investițiilor de peste 28 de milioane lei. Facem o școală mai sigură prin finanțarea programelor de realizare a împrejmuirilor, securizare a clădirilor, dotarea acestora cu sisteme antiefracție, supraveghere video, interfon - control acces etc. Au fost alocate fonduri, la mai multe unități școlare, în valoare totală de peste un milion de lei (1.075.000 lei).”, a punctat primarul Constanţei, Vergil Chiţac.



Dispecerat de monitorizare video



Direcția Generală Poliția Locală asigură protecția unităților de învățământ, precum și intervenții privind acțiunile de prevenire și combatere a faptelor antisociale și a delicvenței juvenile. În curând va deveni funcțional un dispecerat de monitorizare video a unităților de învățământ, care funcționează la Școala nr. 1 și care monitorizează 100 de obiective, cu peste 200 de camere video – o investiție de circa 2,5 milioane lei.



Prin finanțare complementară, au fost alocate fonduri în valoare totală de 8.529.881,88 lei pentru o școală mai curată și mai îngrijită.



Există finanțare pentru dotarea tuturor elevilor cu tablete







Municipalitatea derulează proiectul cu fonduri europene „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2”, proiect care vizează dotarea a 92 de unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2.



„Există finanțare pentru dotarea tuturor elevilor cu tablete și vom avea grijă ca acest proiect să se concretizeze integral în perioada următoare. Facilităm accesul la școală al copiilor. Continuăm și dezvoltăm proiectul traseelor autobuzelor școlare. Continuăm proiectele privind sprijinirea elevilor cu rechizite școlare. Pachetele cu rechizite ajung anual la peste 32.000 de beneficiari (8.048 de copii din grădinițe, 13.164 de copii din ciclul primar, 11.128 de copii din ciclul gimnazial). Printre proiectele viitoare cele mai importante în acest domeniu sunt alocarea din PNRR / Programul Național de Redresare și Reziliență a cca 15 milioane de euro pentru renovarea clădirilor publice, proiect în care avem în vedere 17 unități de învățământ. Totodată, municipalitatea continuă să asigure și în acest an accesul la educație în limba maternă pentru sute de copii ai refugiaților ucraineni care au găsit în municipiul nostru o a doua șansă la școală și o a doua șansă la viață.”, a concluzionat primarul Constanţei, Vergil Chiţac.