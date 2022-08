Primarul Vergil Chiţac, mulţumit de cum arată staţiunea Mamaia. „Extinderea plajelor este benefică”

„Suntem tentați să ne raportăm la ceea ce este acum. Staţiunea Mamaia, după ce Dobrogea a revenit la români, s-a înfiripat. De la Cazino spre Constanța s-au făcut nişte construcții. Pe vremea comunismului s-a remodelat toată staţiunea, iar oamenii au fost organizaţi. Pe acea vreme a existat un concept de business. Erau diferiți turişti, mai ales din zona scandinavă. Ce s-a întâmplat după 1990 înseamnă evoluția acestei stațiuni după ureche. Unii au crezut că au talent, dar nu a fost nimic științific. Asta este. Noi vrem să facem ceva științific. Facem PUZ-ul stațiunii Mamaia şi de asemenea PUZ-ul plajei extinse în Mamaia. De la intrarea în stațiune până la Hanul Piraților. Odată cu extinderea plajelor avem o altă spaţialitate”, a mai spus Chiţac.



El a mai adăugat că trebuie gândită foarte meticulos o organizare strategică pentru ca toate obiectivele care ţin de înfrumuseţarea staţiunii Mamaia să se realizeze.





„Acesta este locul şi cadrul unde trebuie să se discute despre viitorul acestei stațiuni. Trebuie să avem o organizare strategică. Gândesc o strategie de dezvoltare pe un termen mediu. Weekendul acesta prelungit înseamnă multe acțiuni, multe evenimente pe care le avem în Constanța și, aşa cum am spus, vreau să facem orice depinde de noi să lungim sezonul. În luna septembrie avem trei competiții sportive internaționale. Avem Beach Wrestling, şah şi baschet 3 la 3. Mamaia arată mai bine ca anul trecut, dar nu aşa cum ar trebui. Sunt zone cu spaţii verzi neîngrijite pentru că aparțin unor privați. Ei au știut că e nelegal şi stau să treacă timpul să se prescrie. Iar noi nu putem igieniza o suprafață care nu este a noastră, pentru că vorbim de bani publici. Vrem ca programul care este într-un început să îl extindem”, a concluzionat Chiţac.







Luna august, plină de evenimente artistice



La rândul lui, viceprimarul Ionuţ Rusu a vorbit despre o parte a programului pe care administraţia locală l-a organizat cu ocazia acestui weekend. Vor fi competiţii sportive, concerte, dar şi spectacole de teatru.



„Domnul primar are pe masă o rezonare turistică a județului Constanța. Unul din obiectivele principale pe care noi ni le-am asumat este prelungirea sezonului estival. Din acest motiv pe masa noastră sunt competițiile sportive. Împreună cu toti operatorii din Mamaia ei trebuie să poată folosi cât mai mult timp din an. Chiar mă uitam pe luna august că sunt nu mai puțin de 30 de evenimente care se desfășoară aici în Constanța și Mamaia. Avem două competiţii de film. Avem pe masă și o competiție de filme internaționale pentru tineret și multe alte evenimente pe care ni le dorim în luna septembrie. În octombrie suntem în lucru cu câteva competiții la fel de valoroase. De Ziua Marinei avem Kimaro, Madrigal, teatru, Caravana filmelor TIFF, Miss și Mister România în piaţeta Cazino, Vocea Mării la Perla şi multe altele”, a precizat şi viceprimarul Ionuţ Rusu.





Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a organizat vineri o conferinţă de presă pe plaja H2O din staţiunea Mamaia. La această acțiune a participat şi viceprimarul Ionuţ Rusu.Edilul Vergil Chiţac a vorbit despre staţiunea Mamaia şi despre cât de aglomerată va fi ea în acest weekend prelungit cu ocazia Zilei Marinei şi, implicit, cu ocazia Sfintei Sărbători Adormirea Maicii Domnului.„Ne-am plimbat pe jos jumătate din stațiunea Mamaia. Săptămâna viitoare vom parcurge cealaltă jumătate. Vom avea un weekend prelungit. Ne așteptăm ca gradul de încărcare a hotelurilor să treacă de sută la sută. Vor veni în jur de 30.000 de turiști. Locurile clasificate sunt în jur de 24.000. Agenții economici sunt pregătiți. Am avut unele obiecții despre cum arată stațiunea. Vom analiza aceste lucruri. Anul trecut exista o discuţie aprinsă că turiștii nu vin în Mamaia din cauza lățimii plajelor. Stoparea eroziunii este cel mai important proiect care s-a făcut aici de la Revoluție. Este un proiect pentru cel puțin două generații. În unele zone eroziunea a fost mai accentuată din momentul nisipării până acum. Pe măsură ce trece timpul, creșterea adâncimii va fi mult mai lină. Operatorii trebuie să facă de aşa manieră încât ele să devină o atracție şi pentru turiști. Aici, de exemplu, proprietarul s-a îngrijit”, a declarat Vergil Chiţac.El a vorbit şi despre felul în care s-a construit în staţiunea Mamaia după anul 1990 şi despre ceea ce are de gând să facă actuala administraţie locală pentru Mamaia.