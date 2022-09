Criză de sânge şi de personal la Centrul de Transfuzii! "Unii medici nu promovează donarea"

Dacă până în luna martie 2020 instituția avea zile în care îi treceau pragul câte 50-60 de persoane pe zi, în prezent, acest lucru se întâmplă destul de rar. Desigur, oamenii se prezintă la centru, însă nu într-un număr prea mare. În plus, pentru unii dintre ei, chiar dacă vin, acest lucru nu înseamnă că sunt și eligibili pentru donare, ei fiind refuzați din diverse motive. „Ceea ce am observat de la începutul pandemiei este că a crescut ponderea persoanelor care au venit să doneze pentru anumiți pacienți. Nu este o direcție către care vrem să ne îndreptăm, pentru că ani de zile ne-am luptat ca oamenii să vină, pur și simplu, să doneze. Rugămintea noastră este ca, indiferent de motivul pentru care vin să doneze, să revină periodic la donare, să nu aștepte ca cineva apropiat să aibă nevoie de sânge. Avem nevoie de mai mulți donatori, pentru a crește colecta de sânge, să ajungem cel puțin până la nivelul celei din 2019. Acum avem cam 20-30 de donatori pe zi. În plus, sunt şi medici care nu se implică deloc în acest proces. Ei au obligația de a promova donarea de sânge familiilor, aparținătorilor, dar unii nu o fac, mai ales că aceasta este o cale de recrutare de noi donatori. În prezent, avem nevoie de încă pe atât, pentru că un procent de circa 10-20% dintre ei nu sunt eligibili, nu pot dona, nu corespund criteriilor de selecție, au avut diferite afecțiuni de-a lungul timpului”, a declarat medicul şef al CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă. În plus, a precizat medicul, ar mai fi nevoie de unu-doi medici care să colaboreze cu CRTS, pentru a putea fi acoperite toate nevoile şi pentru a putea fi organizate și colecte mobile în judeţ. De asemenea, este nevoie și de câteva asistente și un șofer. Specialistul a adăugat că, în plus, Centrul de Transfuzii Constanţa se află în plină monitorizare a infecțiilor cu West Nile, pentru că în Constanța, la fel ca în multe alte județe ale țării, există astfel de infecții, transmise de țânțari. Fiind o infecție care se transmite prin sânge, există un ordin de ministru, din anul 2011, care arată că, dacă sunt cazuri în oraș, există riscul ca și alte persoane să fie infectate. Drept urmare, acesta este un motiv în plus pentru ca tot sângele infectat să fie testat suplimentar și pentru depistarea acestei infecții, în laboratoarele Institutului Național de Transfuzie Sanguină, ceea ce face să existe o prelungire a timpului între recoltare și distribuție. „Spitalele, conform aceluiași ordin, au, și ele, obligații. Toate spitalele au fost informate cu privire la această situație și cu privire la obligațiile pe care le au să își organizeze în spital activitatea transfuzională, să reducă intervențiile programate. La unele unități sanitare putem observa introducerea unor măsuri, la altele nu. Între timp, centrele de transfuzii Ialomița și Tulcea ne sprijină cu unele componente sanguine de care avem nevoie”, a subliniat dr. Dobrotă.