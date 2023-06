Stagiunea Estivală 2023 a Teatrului "Oleg Danovski", în luna lui Cuptor

Sâmbătă, 8 iulie 2023, ora 20:00 - MAREA ȘI MUZICA. Dirijor Tiberiu Dragoș Oprea. În program lucrări din creația compozitorilor: Charpentier, Schubert, Bizet, Verdi, Suppe, Rossini, Strauss, ș.a.Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”Duminică, 9 iulie 2023, ora 20:00 - MUSICA SEMPRE LIBERA. Soliști Laura Eftimie, Mihaela Ionescu, Elena Rotari, Lucia Mihalache, Mădălin Băldău, Doru Iftene, Răzvan Săraru, Cristian Caragea, Marius Eftimie, Daniel Pop, Ionuț Boancheș, Eugen Florea, Adrian Clinciu, Cristian ParmacVineri, 21 iulie 2023, ora 20:00 - SUB SOARELE ITALIEI. Soliști Daniela Vlădescu, Georgiana Medeleanu, Iulia Stănei, Gabriela Dobre, Lucia Mihalache, Ana Mladinovici, Răzvan Săraru , Doru Iftene, Mădălin Băldău, Marius Turtoi, Daniel PopSâmbătă, 22 iulie 2023, ora 20:00 - BEYOND THE SEA. Soliști Daniela Vlădescu, Veronica Răceala, Raluca Dărăban, Maria Cernat, Gabriela Dobre, Iulian Bratu, Octavian Minea, Cristian Parmac, Adrian PîrleaDansatori Iulian Ghencea, Ilinca Dumitrașcu, Cristian Panduru, Andreea Panduru, Horia Iordache, Mălina PrianDuminică, 23 iulie 2023, ora 20:00 - FARMECUL MUZICII. Soliști Laura Eftimie, Elena Rotari, Veronica Răceală, Lucia Mihalache, Mădălin Băldău, Doru Iftene, Răzvan Săraru, Cristian Caragea, Marius EftimieDirijor Tiberiu Dragoș Oprea. Maestru cor Adrian StanacheOrchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”