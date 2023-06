Urbaniştii dau asigurări în privinţa noului PUZ! "Pe taluz nu vor fi permise construcții!"

Administrația publică locală a atribuit contractele privind realizarea documentațiilor pentru Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) pentru mai multe cartiere ale Constanței: Zona Peninsulară, centru și Tomis I și II. Toate aceste contracte au fost atribuite Asocierii Agorapolis SRL și Raumplan Design SRL, șef de proiect find dr. urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu, în urmă cu aproximativ două luni, iar prima etapă, de realizare a analizelor preliminare, de studiere a realității din teren, s-a încheiat. Înainte de a trece mai departe, la realizarea de studii, firmele elaboratoare au avut inițiativa consultării populației. Drept pentru care, în ultima săptămână, au fost organizate diverse întâlniri cu locuitorii din zonele vizate pentru reînnoirea PUZ-ului.





Depășind dezamăgirea inițială, localnicii au ascultat cu interes explicațiile urbaniștilor, mai ales după ce au fost înștiințați că tinerii specialiști au avut inițiativa organizării consultărilor publice și că opiniile și recomandările locuitorilor vor fi luate în calcul la realizarea viitoarelor reguli urbanistice pentru zona de centru a municipiului.











„Ne dorim să facem ceva diferit, cel puțin din câte știm noi, la nivelul Constanței nu s-a mai procedat astfel, ne dorim să creăm o platformă online pe care să postăm toate documentele, pe măsură ce vor fi realizate, în vederea întocmirii PUZ-ului. Vor fi aproximativ 25 de specialiști care vor lucra doi ani la aceste documente, în prezent suntem la început”, a precizat urbanist Mihaela Pușnava, manager Agorapolis SRL.



Nu vor fi parcări de mari dimensiuni în zona centrală





Cum era de așteptat, supărări, reclamații și sugestii au fost numeroase – unele vizând subiectul discuției, și anume viitorul PUZ, altele fiind trecute pe o listă de subiecte ce urmează să fie transmisă administrației locale. Printre principalele aspecte reclamate s-a numărat lipsa locurilor de parcare din zona centrală. De fapt, lipsa actuală și teama devenită aproape certitudine că, în viitor, numărul locurilor de parcare se va reduce drastic!











„În după-amiaza aceasta, când am ajuns acasă, am tot înconjurat zona, preț de 4 kilometri, tot căutând un loc de parcare. Plătim tarife de zona 0, am înțeles că trebuie să plătim, dar nu avem unde să parcăm. Trebuie gândite zone unde să se poată parca, măcar pentru riverani”, a subliniat o constănțeancă. Opinia acesteia a fost susținută de mai mulți dintre cei prezenți, care au arătat că în zona respectivă sunt și unități spitalicești, care nu beneficiază de locurile de parcare necesare, sunt și școli, la fel, private de acest beneficiu.





„Acesta este un aspect care va fi intens discutat. Proiectele de mobilitate urbană care au fost finanțate au niște condiții obligatorii. Una dintre acestea este faptul că nu se finanțează parcări și faptul că ele trebuie eliminate din zonă. Logica este ca în zonele importante, de interes public, precum piețele, arterele majore de circulație, să nu fie parcate autoturisme. De asemenea, se dorește descurajarea traficului auto, fiind vorba despre o zonă istorică, despre un oraș care nu a fost proiectat pentru traficul auto din prezent. Parte din misiunea noastră este să găsim soluții astfel încât să nu creăm o problemă mai mare. Dar este irealist să ne gândim că într-o zonă istorică vom avea parcări majore. Vor putea fi realizate parcări în unele zone, care vor fi umbrite de copaci. Ce putem noi să facem va fi să căutăm soluții, zone unde ar putea să fie realizate astfel de parcări”, a arătat urbanistul Mihaela Pușnava.



Şoseaua de coastă iese din schemă



Amplu discutată a fost și problema taluzului. După ce urbaniștii au afirmat că proiectul realizării unei șosele de coastă, așa cum a fost el gândit la un moment dat, de o trecută administrație publică, nu este realizabil în prezent, solicitarea locuitorilor ca marginea de verdeață care face legătura dintre oraș și plajă să fie păstrată și înfrumusețată a fost confirmată de realizatorii PUZ-ului. „Aceasta a fost și propunerea noastră, în documentația inițială. Da, ar putea fi realizate construcții, dar nu este indicat. Această porțiune face legătura dintre oraș și plajă și trebuie găsită formula pentru păstrarea belvederii, a realizării unei legături pietonale”, a mai adăugat Mihaela Pușnava.













„În prezent, lucrăm la realizarea unei promenade pietonale la baza taluzului, o promenadă care va porni de la locul de joacă și se va opri în locul numit popular «Pălăria lui Neagoe». Una din provocările pe care le întâmpinăm este asigurarea protecției de infiltrațiile din pânza freatică. Trebuie realizată această protecție, altfel în câțiva ani această promenadă va fi distrusă”, a exemplificat urbanistul.







Mutarea traseului autobuzelor CT Bus și mascarea ghenelor de gunoi





Pe lista celor discutate s-au mai numărat: impunerea unei limite de viteză – acest lucru se va întâmpla, au arătat urbaniștii, fiind vorba despre o zonă istorică, dar nu în tot centrul, ci doar pe anumite străzi sau porțiuni; solicitarea de a fi mutate liniile de autobuz de pe strada Mihai Viteazu sau măcar a unora dintre ele, căci din cauza acestora clădirile vechi au crăpături adânci; „mascarea” sau îngroparea ghenelor de gunoi, realizarea de mai multe piste de bicicliști.







Străzile Cuza Vodă și Ferdinand, cuprinse în PUZ-ul Zonei Peninsulare





Un alt aspect ridicat în cadrul întrunirii a vizat modul în care au fost împărțite zonele, pentru realizarea PUZ-urilor. Constănțenii au aflat cu surprindere că municipalitatea a luat decizia de a cuprinde străzile Ferdinand, Cuza Vodă și o latură a Ștefan cel Mare în ... PUZ-ul Zonei Peninsulare. Împărțirea a fost realizată, după cum au explicat urbaniștii, ținându-se cont de vechile situri avizate de Ministerul Culturii.





Seria primelor consultări publice s-a încheiat. Mai urmează însă și altele, în toamnă, după ce vor fi realizate studiile de specialitate și mai multe chestionare. Cu toate acestea, urbaniștii au ținut să sublinieze că așteaptă, în continuare, sugestii și propuneri, în toată această perioadă, de care vor ține cont în realizarea viitoarelor reguli.





Marți, 20 iunie, a fost rândul locuitorilor din centrul orașului să se întâlnească cu realizatorii viitorului PUZ al zonei. Prezența a fost una redusă, în sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” fiind în jur de 20 de locuitori. Mai mult, aceștia au fost dezamăgiți când au aflat că parteneri de discuții vor fi urbaniștii de la Agorapolis SRL și nu angajații Primăriei Constanța, căci veniseră pregătiți să descarce tolba cu supărări. Din cadrul primăriei au fost prezenți arhitectul șef Dan Leu și consilierul personal al primarului, George Măndilă.