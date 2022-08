„Marea fugă” a tinerilor români care pleacă la studii în străinătate. Profesor: Vor să scape de noi, de țara asta

Anual, tot mai mulți tineri părăsesc România pentru a studia în străinătate. Chiar dacă taxele de școlarizare sunt mult mai mari decât la noi, acest lucru nu i-a ținut pe tinerii studenți departe de visul lor. În total, avem aproape 40 de mii de tineri români care studiază în altă țară, arată datele UNESCO. Într-o intervenție la Digi24, profesorul Marcel Bartic a explicat care sunt motivele exodului studenților români din ultimii ani, care preferă să studieze în țări precum Olanda sau Marea Britanie.Dorința tinerilor români de a pleca peste hotare și de a studia acolo crește de la an la an. Tot mai mulți absolvenți de liceu decid să-și continue studiile la universități din străinătate. Numărul lor exact, însă, este o necunoscută pentru autorități care nu au o statistică oficială legată de numărul studenților români plecați din țară pentru studii.Experții în educație sunt de părere că cei tineri sunt în căutarea unui stat în care să fie respectați și în care să noțiunea de civilizație să fie aplicată de cetățeni."Acest exod al tinerilor îl privesc din două perspective. În primul rând e un mare semnal de alarmă pentru tot ce înseamnă sistemul universitar și educațional românesc. Tinerii vor universități care să nu livreze doar diplome, pentru că învătământul nostru nu face altceva în acest moment, livrează niște hârtii. Am dat diploma, la revedere, ne-am făcut treaba. Ministerul Educației nu și-a făcut treaba, de aia pleacă acești copii. Cealaltă perspectivă ține de societatea românească în ansamblu. Cred că fuga asta la studii este mai degrabă o dorință sinceră de a pleca în altă parte. (...) Mă gândeam, așa, pentru un moment, ce frumos ar fi ca acești tineri să se întoarcă în țară și să contribuie la modernizarea statului român, asemenea pașoptiștilor. Am convingerea că acești copii, acești tineri nu vor altceva decât să scape de noi, sună dur, dar vor să scape de țara asta, vor să scape de sistemul educațional în care lucrurile se fac forma, aiurea, fără cap și fără coadă. Vor să fie respectați și vor o țară unde noțiunea de civilizație să aibă o realitate de zi cu zi", spune profesorul Marcel Bartic