Mesajul IPS Teodosie: ”Să simțim că suntem mai puternici prin Învierea lui Hristos!”

„Hristos a înviat! Suntem în cea mai luminoasă noapte a anului, în noaptea Învierii anului 2022. Am primit și anul acesta lumina Învierii Domnului de la Ierusalim, dovadă că Dumnezeu este cu noi. Ortodoxia este cu Dumnezeu cel înviat, cu Hristos Mântuitorul și iată prin lumina Învierii aducem în sufletul fiecărui creștin acest adevăr, această credință, această putere a Învierii.Suntem după doi ani de restricții aspre și iată în sfârșit o Înviere cu totul liberă. Dar am avut parte și anul acesta de durerea războiului - care sperăm să fie încheiat - și de mai multe lipsuri anul acesta. Sperăm ca toate acestea să fie depășite. Mai mult decât orice, credința le lămurește pe toate. Iar credința noastră creștină ortodoxă are în vârful piramidei sale Învierea lui Hristos.Nu este adevăr mai puternic, mai viu, mai pătrunzător, ca adevărul Învierii lui Hristos, pentru că noi suntem cuprinși în acest adevăr al Învierii lui Hristos.Hristos nu pentru sine a pătimit, a murit, a fost îngropat și a înviat, ci pentru noi toți, pentru toate generațiile de oameni, de la Adam și Eva până la sfârșitul veacurilor. Să împărtășim cu toții bucuria anului acesta, care să ne facă biruitori asupra răului, asupra păcatului și să ne aducă - așa cum spune cântare - bunăvoință, unire și dragoste unora față de alții, pentru că prin Înviere Hristos Domnul îmbrățișează toată omenirea cu lumina adevărului său și ne îndeamnă și pe noi să ne iubim și să ne îmbrățișăm unii cu alții, în adevărul cel mântuitor.Sperăm că, fiind cuceriți de acest adevăr, vom fi mai înțelepți prin credință, prin rugăciune, prin idealul nostru de a merge către cele de sus, către cele înalte, către cele pozitive și, iubindu-ne frățește unii pe alții, să-L ținem pe Hristos în sufletele noastre.Să ne bucurăm de acest adevăr. Să ne salutăm cu acest adevăr «Hristos a înviat» când spunem este cea mai mare putere pe care o exprimăm din adâncul sufletelor și inimilor noastre. Și cine răspunde cu «Adevărat a înviat» împărtășește bucuria pe care i-o dăruim. Așa să ne salutăm până la Înălțarea Domnului și să simțim că suntem mai puternici prin Învierea lui Hristos, avem mai multă lumină, înțelepciune și putere.Urez tuturor dobrogenilor, dar și tuturor românilor - că toți românii lumina Învierii lui Hristos de aici au aprins-o, de aici au auzit-o, din Dobrogea noastră sfântă, Scythia Minor de odinioară - să simțiți bucuria Paștelui, a trecerii noastre de la moarte la viață, de la întuneric la lumină și să rămânem fii ai luminii, după ce am petrecut în postire și în rugăciune Săptămâna Patimilor. S-aveți sărbători frumoase, sărbători luminoase și sărbătoare să se simtă mai întâi în adâncul sufletelor noastre, în inimile noastre, care să fie descătușate de păcate și unite cu Hristos cel înviat. La mulți ani tuturor!”.