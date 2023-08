Mike Godoroja și Florian Lungu, prezenți la Jazz and Blues & More, în stațiunea 2 Mai

În acest week-end, în pitoreasca stațiune 2 Mai va avea loc un eveniment muzical plin de farmec și pasiune - Jazz and Blues & More.Festivalul promite să fie o călătorie sonoră captivantă, ce îmbină muzica jazz și blues cu alte genuri muzicale fascinante.În seara de 4 august, festivalul publicul este invitat să se bucure de sunetele fermecătoare ale proiectului „Călătorii printre nori", susținut de talentații artiști Cernea, Godoroja & Pocorschi. Acești muzicieni își vor purta ascultătorii într-o călătorie muzicală ce va aduce adierea îmbietoare a norilor pe acordurile blues-ului.Pe 5 august, scena va fi animată de o serie de trupe remarcabile. În cadrul evenimentului, veți putea savura pasiunea și trăirea muzicală adusă de Mike Godoroja & Blues Spirit, energia electrizantă a trupei Black River, virtuozitatea acordurilor susținute de Chitarissimo și spiritul vibrant adus de Dixie Team.În cea de-a treia și ultima zi a festivalului, pe 6 august, muzica va ajunge la noi culmi de excelență, odată ce trupele Nightlosers, Trenul de Noapte, Cătălina Beta Trio și Rock Montain School urcă pe scenă.Evenimentul va fi prezentat de către renumiții Mike Godoroja și Florian Lungu, care vor interacționa cu publicul, vor aduce o notă de umor și vor face ca fiecare moment să fie special.Jazz and Blues & More promite să fie o experiență muzicală de neuitat, în care vei putea înfrunta universul sonor plin de armonie și emoție al jazzului și bluesului, dar și al altor genuri muzicale fascinante.Intrare liberă.