Ministrul Ligia Deca s-a declarat împotriva schimbărilor bruște din sistemul educațional

În urma procesului de consultare pe marginea acestui pachet de proiecte legislative au fost depuse peste 9.000 de amendamente. „A existat un proces de dezbatere publică care s-a încheiat. În acest proces am primit peste 9.000 de amendamente pe care le citim, le analizăm şi le acordăm importanța cuvenită. Încercăm să finalizăm în termenul stabilit şi pentru aceasta am început discuții cu specialiști în zonele care mai sunt încă în lucru şi care au suscitat interes public. Și aici am să dau câteva exemple: evaluările, măsurile legate de integritate, secțiunile care vizează echitatea în sistemul educațional sau internaționalizarea. Vom armoniza actele normative cu recomandările care susțin calitatea, echitatea, integritatea şi aş sublinia predictibilitatea în sistemul românesc de educație”, a arătat ministrul Educației, adăugând că o adevărată reformă ar trebui să înceapă cu un lucru esențial: bucuria elevului și a studentului de a merge la școală.





De altfel, săptămâna aceasta au avut loc consultări cu reprezentanții elevilor, care au transmis că își doresc mai multă flexibilitate, dar şi mai multă implicare în propriul parcurs de învățare.





„Tocmai de aceea luăm în calcul ca ceea ce acum numim curriculum la decizia școlii să devină curriculum la decizia elevilor din oferta școlii”, a declarat Ligia Deca. Ea a spus că aceste tipuri de curriculum se vor constitui atât din pachetele de discipline opționale ofertate la nivel național şi local, cât şi din discipline opționale ofertate la nivelul unității de învățământ.



„Analizăm şi ideea de a utiliza mijloacele digitale acolo unde este posibil, pentru a nu pierde ceea ce am câștigat în timpul pandemiei, creând discipline opționale, cu o componentă de predare şi de învățare online”, a explicat Deca.





A doua prioritate a mandatului său este îndeplinirea țintelor şi jaloanelor din PNRR, iar cea de-a treia prioritate o constituie asigurarea predictibilității. „Știu că elevii, studenții, părinții şi profesorii așteaptă răspunsuri clare cu privire la noile legi ale educației şi că vor să existe acel timp de tranziție rezonabil, timp în care să ne pregătim cu toții de schimbările pe care atât specialiștii, cât şi societatea le văd necesare. Tocmai de aceea, voi păstra măsurile care au intrat în vigoare anul acesta, de exemplu organizarea modulară a anului școlar, şi vom analiza această formulă după un an de la implementare”, a mai spus Deca.







„Este un echilibru instabil”





Întrebată dacă modificările anunțate de fostul ministru Sorin Cîmpeanu și care vizează examenele naționale vor intra în vigoare, Ligia Deca a declarat că „pentru admiterea la liceu ne dorim o soluție care să dea liceelor, unde există concurență, și o autonomie în a selecta în funcție de profil, dar în același timp această soluție trebuie să țină cont și de îngrijorările legate de echitate. Tocmai de aceea am spus că vom regândi soluțiile aflate în dezbatere publică, în consultare cu specialiștii”, adăugând că va fi reanalizat și constructul nou de Bacalaureat.





Cert este că actualul ministru își dorește ca orice schimbare pentru etape educaționale diferite să înceapă cu clasa de intrare. Spre exemplu, schimbările care privesc admiterea în liceu sau Evaluarea Națională să înceapă cu cei care intră în clasa a V-a, după schimbarea legii. Dacă legea educației va fi adoptată de Parlament până la finele acestui an, cei care intră în clasa a V-a în 2023-2024 vor da evaluarea în noua variantă. Referindu-se la schimbările ce urmează a fi aplicate în viitor, ministrul Educației a fost ferm, afirmând că „nu dorim să creăm panică în sistem. Schimbarea bruscă și frecventă a legilor educației a determinat lipsa de predictibilitate”.





Noul ministru speră ca legile să fie transmise pe circuitul de avizare în Guvern până la sfârșitul lunii octombrie. De asemenea, întrebată care este starea sistemului educațional la ora la care a fost numită, Ligia Deca a declarat că este o stare care are nevoie urgentă de sprijin și de intervenție în punctele în care există dovezi că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă: „Este un echilibru, dar aș zice că este un echilibru instabil”.





În prima parte a întâlnirii cu presa, Ligia Deca a declarat că o prioritate a mandatului său, de mare interes, de altfel, este finalizarea proiectelor legislative „România Educată”.