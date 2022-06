Moșii de vară. Credințe, tradiții și obiceiuri. Astăzi nu se aruncă gunoiul

În fiecare an, în sâmbăta de dinaintea Duminicii Rusaliilor, se pomenesc morții, zi ce mai poartă numele de Moșii de Vară.



Pentru că nici sărbătoarea Rusaliilor nu are o dată fixă, nici Sâmbătă morților nu are. Anul acesta, Moșii de Vara 2022 se prăznuiesc sâmbătă, 11 iunie.







Ce se dă de pomană de Moșii de vară



Tot ce se dă de pomană de Moșii de Vară, după cum precizează preotul Așezământului Elisei, trebuie să fie nou și proaspăt.



De Rusalii se obișnuiește să se împartă în vase de lut (căni, strachini) pictate cu motive florale. De mâncare se gătește orez cu lapte sau gris cu lapte, iar cănile sunt umplute cu vin, apă sau lapte. În unele sate bucovinene „Moșii de vara” încep încă în dimineață sâmbetei de Rusalii, când pomenile amintite mai sus se trimit pe la casele vecinilor.



Dar ritualul de pomenire are loc mai ales în cimitire, unde mormintele sunt curățate și împodobite din timp, iar lumânările ard întreagă perioada în care se desfășoară ceremonialului de pomenire. În unele zone geografice mormintele se împodobesc cu ramuri de tei sau nuc. Împăcarea sufletelor morților și întoarcerea lor fără incidente în morminte depind de bogăția ofrandelor (pomenilor) și de respectarea ritualului.



În această zi se mai dau de pomană ceapă sau usturoi verde, pentru că grădina lor să fie roditoare.







Tradiții și credințe de Moșii de vară



Dacă în ziua Moșilor de Vara se scoate apă din fântână, oamenii lasă un ban lângă această pentru cei morți.







Tot în această zi se duc la biserica crengi de tei și frunze de nuc, pe care preoții le sfințesc iar mai apoi creștinii le pun la icoană sau la streașină casei pentru că spiritele rele să ocolească gospodăria.



De asemenea, se crede în popor că teiul sfințit poate vindeca surzenia.



Nu ai voie să dormi afară, să mergi la răspântii sau la fântână, deoarece se zice că din Joia Mare bântuie morții până în această zi, când se reîntorc în mormânt.



Se zice că dacă femeile torc în această zi colacii dați de pomană se întorc înapoi. De asemenea, nu se fac/aruncă lături/gunoi în această zi, deoarece ajung în gură morților și se pot răzbuna.