Noi directori la conducerea Liceului cu Program Sportiv din Constanța

Începând cu 1 septembrie 2023, la conducerea Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța se află o echipă nouă. Conform listei făcute publice de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prof. Cătălin Ganera este noul director, iar prof. Simona Chirilescu, director adjunct.De altfel, managementul acestui „colos” al învățământului vocațional constănțean nu îi este străin noului director, prof. Cătălin Ganera deținând, cu ceva ani în urmă, funcția de director adjunct.După două decenii de activitate la conducerea Liceului cu Program Sportiv, înainte de a ieși la pensie, fostul director prof. Andrei Szemerjai a ținut să transmită, prin intermediul presei constănțene, un mesaj colegilor săi: „Azi, 31 august 2023, trenulețul vieții în care călătorește prof. Andrei Szemerjai a oprit în penultima stație. Aici am coborât din «vagonul» director al acestui minunat colectiv LPS NICOLAE ROTARU, din care am avut privilegiul să fac parte, iar timp de 20 de ani să-l conduc, și să urc în vagonul «pensionării».Începând de mâine (1 septembrie – n.r.) trenul va porni spre ultima stație, cu sosire… Dumnezeu știe când.Vreau să mulțumesc tuturor celor cu care am «calătorit», profesori, antrenori personal didactic auxiliar și nedidactic, alături de care ne-am bucurat de performanțele copiilor noștri, am traversat nenorocirea numită pandemie, având de fiecare dată puterea de a o lua de la început. Mulțumesc autorităților locale, inspectoratului școlar, federațiilor sportive, cât și oamenilor de bine care au fost alături de LPS.Las în urmă o unitate care a continuat «spiritul» Nicolae Rotaru, fiind convins că el va continua.Multă sănătate și realizări vă dorește pensionarul Andrei Szemerjai!”.