Noua generație de meditatori! Tinerii absolvenți constănțeni preiau ștafeta

Din păcate, mulți dintre elevi au nevoie și de pregătire suplimentară, unii dintre ei pentru că nu pot reține din clasă, iar alții pentru că simt nevoia de a aprofunda mai mult materia. De cele mai multe ori, părinții apelează chiar la profesorii de clasă pentru a-și medita copiii sau cer recomandări pe rețelele de socializare. Însă, pe lângă profesorii consacrați, o nouă categorie de meditatori câștigă teren: tinerii absolvenți, dornici să împărtășească din experiența pe care au acumulat-o celor care se pregătesc pentru evaluări. Dar cât costă o ședință, care sunt materiile cele mai căutate și, mai ales, câtă încredere au părinții în această nouă alternativă?



„Prefer să plătesc mai mult”





Tarifele pentru meditații variază în funcție de experiența meditatorului, materia predată și orașul în care se desfășoară. Dacă profesorii cu experiență pot solicita între 100 și 200 de lei pentru ședință (depinde de caz, materie), un tânăr absolvent percepe, în general între 50 și 100 de lei.





Așa cum era de așteptat, matematica și limba română rămân cele mai solicitate materii, fiind esențiale pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Pe lângă acestea, limbile străine (în special engleza și germana) sunt din ce în ce mai căutate, în special pentru admiterea la universități din străinătate. În cazul examenului de Bacalaureat, crește și cererea pentru disciplinele științifice, cum ar fi fizica, chimia și biologia.





În fața acestei alternative, părerile părților sunt împărțite. Unii părinți rămân fideli profesorilor cu experiență, considerând că doar un cadru didactic cu ani de predare poate oferi pregătirea necesară.





„Prefer să plătesc mai mult, dar să știu că fiul meu învață de la cineva cu experiență. Un absolvent poate să fie priceput, dar nu îmi oferă deloc încredere”, spune Ana M., mama unui elev de clasa a VII-a.





Pe de altă parte, sunt și părinți care văd în tinerii meditatori o soluție mai accesibilă și mai apropiată de stilul actual de învățare al elevilor.





„Fiica mea se simte mult mai confortabil cu un tânăr care a trecut recent prin examene și știe exact cum să aplice materia. Sunt și apropiați de vârstă, deci nu îi mai este rușine să spună ce nu știe”, mărturisește Laura D., mama unei eleve de clasa a XII-a. Pentru mulți elevi, colaborarea cu un tânăr absolvent este mai puțin intimidantă decât cu un profesor consacrat. Ei apreciază faptul că explicațiile sunt mai clare, iar stilul de predare mai flexibil. „Simt că mă înțelege mai bine și îmi explică lucrurile pe limba mea. Nu mă simt stresat la meditații”, ne-a declarat Andrei, elev în clasa a XII-a.







„Copiii au fost foarte încântați”





În ceea ce îi privește pe tinerii meditatori, câțiva dintre ei susțin că părinții își lasă cu greu copiii ”în mâinile lor”, din cauză că sunt percepuți drept nepregătiți. „Eu am terminat clasa a XII-a acum trei ani, am luat nota 10 la BAC, la matematică, și îmi doresc foarte mult să îi ajut pe cei care se află în dificultate. Am fost sunată de către mai mulți părinți care îmi puneau foarte multe întrebări, semn că nu aveau încredere în mine. Le-am sugerat să aibă încredere și să facem o ședință gratuită. Copiii au fost foarte încântați și au rămas la mine la pregătire”, ne-a declarat o tânără meditatoare din Constanța.





„Am stabilit un preț accesibil în așa fel încât să fim cu toții mulțumiți. Îmi dau toată silința cu cei pe care îi pregătesc și sunt un om serios. Notele de la Evaluarea Națională sunt maxime, iar părinții ar trebui să aibă încredere. Știm să comunicăm cu cei mai mici, fiind o diferență mică între noi. Îi ascultăm, și îi încurajăm, nu renunțăm la ei cum fac alții”, a adăugat Alex, student în Constanța. Astfel, tinerii absolvenți câștigă teren ca alternativă accesibilă, însă profesorii consacrați rămân alegerea de bază pentru mulți părinți. Totuși, nu ezitați să apelați și la serviciile celor tineri, s-ar putea să rămâneți plăcut surprinși.





În aceste luni care au mai rămas până la susținerea evaluărilor, elevii din anii terminali își doresc să exerseze cât mai mult și să acumuleze cât mai multă informație pentru a avea rezultate bune și foarte bune.