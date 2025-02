Pastilele scoase din uz, deşeuri periculoase! Unde pot duce constănţenii medicamentele expirate

Toate acestea în condițiile în care medicamentele expirate sunt considerate deşeuri menajere periculoase, în România estimându-se că 1.500 de tone de medicamente ajung, anual, la groapa de gunoi sau în sistemul de canalizare, conform datelor de pe platforma hartareciclarii.ro.











Astfel, poluarea nu este făcută doar de marile fabrici de medicamente, ci şi de consumatorii casnici, care în cele mai multe cazuri aruncă medicamentele expirate la coşul de gunoi sau în reţeaua de apă uzată. Mai departe, acest lucru pune în pericol mediul înconjurător şi creşte rezistenţa la antibiotice, sunt de părere specialiștii.





Cu toate acestea, cum spuneam, mulți nu știu unde le pot duce.





„Eu am acasă foarte multe medicamente expirate. Și când spun foarte multe, mă refer în primul rând la siropurile și suspensiile pentru copii cu tot felul de substanțe medicamentoase, unele disponibile pe rețetă. I le administrez copilului după sfatul medicului și de multe ori rămâne cam jumătate de sticluță neconsumată. Conform informațiilor de pe prospect își pierd valabilitatea la un anumit interval după deschidere. Însă nu doar despre siropuri este vorba, ci şi despre diverse comprimate uzuale pentru răceli. Am și o soluție oftalmologică pe care, după tratament, nu mai este indicat să o folosesc. Știu, și se tot spune și prin mass media, că acestea sunt deșeuri periculoase și nu pot fi aruncate la gunoi, la gunoiul menajer. Am citit mai demult că farmaciile ar trebui să le primească, însă nu le primesc. Ce este de făcut în cazul acesta?”, ne-a declarat Mirela S.







Unde puteți duce tratamentele care nu mai sunt în termen



„Eu am aflat, de curând, că nu se mai duc la farmacii pastilele expirate, dar nu ştiu unde, în altă parte, pot fi duse. Am, deja, o pungă de medicamente al căror termen este depăşit. Unde le duc?”, a adăugat, la rândul său, George P.





Întrebați despre colectarea acestor medicamente, directorii unităților sanitare au precizat că le au în dotare și că populația se poate prezenta la ei pentru depunerea tratamentelor expirate. De exemplu, la Spitalul Municipal Mangalia, directorul Alina Dan ne-a declarat că medicamentele care nu mai sunt bune, pot fi duse la depozitul central de deșeuri, din pavilionul B, subsol, în ultima zi de joi din fiecare lună, între orele 12:00 și 12:30. La Spitalul Clinic CF Constanța, managerul unității sanitare, Elena Grăpeanu, ne-a confirmat că oamenii pot veni și la ei, pentru a le depune. Acestea pot fi duse la farmacia spitalului de pe bulevardul 1 Mai. Un alt astfel de centru de colectare există și la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, și, în curând va fi înființat unul și la Spitalul Municipal Medgidia. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, directorul Raluca Ștefan ne-a declarat că procedura pentru colectarea deșeurilor de la populație este următoarea: program în fiecare joi, între orele 12:00 - 14:00. Punctul de colectare este situat la ușa rotativă (intrarea pentru vizitatori).











De precizat că spitalele trebuie să asigure colectarea separată a medicamentelor expirate în patru categorii distincte: deşeuri de medicamente citotoxice şi citostatice; deşeuri de medicamente (cu excepţia celor citotoxice şi citostatice); deşeuri de medicamente aflate în stare lichidă, care sunt conţinute într-un recipient cu potenţial înţepător (fiole din sticlă, seringi preumplute cu medicament sau goale); deşeuri de medicamente aflate în recipiente sub presiune (spray-uri).





V-aţi dat seama că medicamentele pe care le aveţi prin casă au expirat sau, pur şi simplu, nu vă mai trebuie? În aceste condiții, ele ar trebui duse, conform legii, în punctele speciale de colectare, asta după ce spitalele au preluat sarcina cu pricina de la farmacii. În județul nostru, spitalele au, deja, astfel de puncte, dar foarte multe persoane nu știu acest lucru și merg, în continuare, tot la farmacii. Alții, mai comozi, decid că este mai bine să le arunce, decât să-și mai bată capul cu ele. Pe de altă parte, cetățenii văd un minus la această schimbare, de transportare a pilulelor expirate la spitale, și nu în farmacii, unde le era mai ușor să ajungă.