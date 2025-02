Spitalul Mangalia îşi pierde un pavilion. Soluţii de funcţionare găsite de conducere

În prezent, aici funcţionează Ginecologia, Maternitatea şi Pediatria, ajunse în proprietatea Crucii Roșii în anul 2017. La scurt timp, Crucea Roșie a fost executată silit de o firmă de avocatură, iar imobilul a fost scos la vânzare şi uite-aşa a ajuns la noul proprietar. Precizăm că imobilul este compus dintr-un teren în suprafață de 7.258 mp și construcția, în suprafață totală desfășurată de 2.552 mp, în care funcționează Spitalul Municipal din Mangalia (Corp A).











În momentul în care se va finaliza proiectul cu ambulatoriul cel nou, cabinetele vor fi relocate acolo, iar spațiile rămase goale vom fi organizate astfel încât să încapă Pediatria, Ginecologia sau alte secții. De aceea, este absolut necesar ca lucrările de la ambulatoriu să continue, pentru a prelua activitatea din pavilionul A.





„Pavilionul A aparţinea Crucii Roşii, dar acum are alt proprietar. Secţiile Ginecologie, Maternitate şi Pediatrie funcţionează în acest spaţiu, în care am avut nişte probleme cu acoperişul, dar pe care le-am rezolvat. Clădirea este funcţională, deşi este foarte veche. Mai degrabă avem probleme cu clădirile noi, unde mai sunt, uneori, infiltraţii. După ce ne vom încheia activitatea în acest spaţiu, ne vom reorganiza în pavilioanele B şi C. Am avut zece ani la dispoziţie în care ne-am desfăşurat activitatea acolo, din momentul în care actualul proprietar s-a judecat cu primăria. În legătură cu lucrările de la ambulatoriul cel nou, ni s-a spus că lucrările vor fi reluate după ce se va primi bugetul, la nivel naţional. Ştim că s-a obţinut o finanţare de la Ministerul Dezvoltării şi aşteptăm reluarea lucrărilor”, a declarat directorul Spitalului Mangalia, Alina Dan, pentru „Cuget liber”.





Spitalul Municipal Mangalia oferă, anual, servicii medicale pentru mii de bolnavi. Tocmai de aceea, are şi nevoie de spaţii suficiente, care să asigure buna funcţionare a activităţii. Din păcate, au mai rămas doar un an și nouă luni până când instituţia va pierde pavilionul A, în care mai are dreptul să stea doar până în luna octombrie 2026. La acea dată, trebuie să elibereze spaţiul. Ne referim la acel corp de clădire care, în urmă cu câţiva ani, a fost scos la vânzare pe internet, iar acum, proprietarul imobilului este o persoană fizică din Pitești.