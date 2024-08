Policlinica CF Port, recompartimentată şi refăcută la standarde internaţionale

Spitalul Căi Ferate din Constanţa a inaugurat, în cursul zilei de vineri, 2 august, compartimentul de spitalizare de zi din cadrul ambulatoriului de specialitate de pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 35-37. Astfel, începând cu această lună, constănţenii pot accesa servicii medicale, în contract cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), pe specializările ORL, Oftalmologie, Ginecologie, Medicină internă, Medicina Muncii, Chirurgie generală, Cardiologie şi nu numai.Această iniţiativă legată de ambulatoriul integrat şi de sectorul de spitalizare de zi este o iniţiativă mai veche a managerului unităţii sanitare, dr. Iuliana Botezatu. Aceste schimbări au presupus, însă, o serie de modificări organizaţionale, şi, evident, eforturi investiţionale. „Am început remanierea acestui sector de 160 mp în urmă cu aproximativ un an. Am întâmpinat şi dificultăţi, datorită Ordonanţei nr. 90, când a trebuit să sistăm lucrările, a trebuit să oprim finanţarea. Nici măcar din fonduri proprii nu am mai reuşit să continuăm reabilitarea, pentru că nu ne era permis, în ultimul trimestru al anului, dar am continuat eforturile de la 1 ianuarie 2024, din venituri proprii. În cele din urmă, am reuşit şi acum avem un sector de spitalizare nou şi avem zece paturi de spitalizare de zi, care se vor adăuga celorlalte 18 existente, în celelalte două clădiri, cea din port şi de pe bulevardul 1 Mai. Avem dotări de ultimă generaţie, avem mobilier nou, aparatură ultramodernă, în policlinică, pe care o vom folosi şi aici pentru diagnostic. Avem mamograf nou, radiologie digitală, computer tomograf, osteodensitometru şi tot ce înseamnă explorări funcţionale- electrocardiograf, spirometre, camere de audiometrie, laborator dotat pentru fizioterapie şi nu numai. Investiţia a ajuns la suma de circa 500.000 de lei”, ne-a declarat directorul.Menţionăm că spaţiul la care facem referire a trebuit complet recompartimentat şi toate instalaţiile sunt refăcute la nivelul standardelor actuale din cadrul unităţilor sanitare. În plus, tot aici, dr. Botezatu speră că vor avea măcar un sector de oxigenoterapie, în condiţiile în care, pe viitor, se are în vedere şi desfăşurarea activităţii de biopsie.