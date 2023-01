Spitalul CF Port, dotat cu aparatură nouă! „Ce am avut aruncăm la fier vechi”

Pe scurt, la nivelul clădirii din port s-a modernizat toată clădirea, instalațiile sanitare, cele termice, grupurile sanitare, incintele, tot ce se referă la suprafețele de pardoseli etc. Totodată, au avut loc o serie de lucrări de intervenție care au schimbat radical fața clădirii. În plus, după aceste renovări și reabilitări, s-a făcut și o recompartimentare a spațiului. Astfel, începând cu anul 2023, bolnavilor le vor fi puse la dispoziție 63 de paturi de Chirurgie generală, din care 15 pe secția de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI). Totodată, atât spitalul, cât și policlinica au fost dotate cu aparatură medicală nouă, de ultimă generație, și, ca noutate, aici va exista o linie completă de aparate de fizioterapie, de operații, mese de operație. În plus, radiologia digitală este deja avizată de CNCAN. În ceea ce privește compartimentul de fizioterapie, acesta redevine funcțional după 20 de ani. În acelaşi timp, s-a finalizat achiziția pentru aparatura la cabinetele de siguranță în transporturi.



Care este stadiu lucrărilor, la acest moment



În ce stadiu se află, la acest moment, cu lucrările? „Reabilitarea clădirii a continuat pe exterior şi anul acesta, nu le-am putut finaliza în decembrie. În interior, finalizăm lucrările, curăţăm, asamblăm totul la loc. Eu sper să terminăm cu tot ce avem de făcut în februarie. În prezent, îi avem la noi pe reprezentanţii firmelor autorizate, de la care am luat aparatura. Trebuie să precizeze că am achiziţionat aparatură nouă, atât pentru spital, cât şi pentru policlinică, pentru toate corpurile de clădire. Valoarea investiţiilor, de anul trecut, de la bugetul de stat a fost de circa 44 milioane de lei. Am adus radiologie digitală nouă, o linie completă pentru fizioterapie, am reamenajat compartimentul de fizioterapie, sala de tratamente, în policlinică. În spital, am luat mese de operaţie noi, aparate noi de anestezie, monitoare, tot ce înseamnă un ATI modern. Aparatura pe care o aveam înainte data din anii 1999-2000, nu o mai putem folosi decât ca fier vechi. Nici paturile nu se mai puteau folosi, motiv pentru care am înlocuit absolut tot. Desigur, mai sunt multe de făcut, mai ales că noi avem în exploatare trei amplasamente, dispuse pe o suprafaţă de 8.000 mp. Eu am convingerea că vom putea vom face şi în policlinică renovări substanţiale. Acestea se vor realiza la nivelul laboratorului de anatomie patologică, laboratorului de citologie, a compartimentelor de histopatologie”, a mai spus directorul.





Dr. Botezatu a precizat că au în intenţie să modernizeze şi cabinetele medicale de specialitate din policlinică, pentru că au, deja, aviz de la Ministerul Sănătăţii pentru ambulatoriul integrat, cu 26 de cabinete de specialitate. Până acum, aici au funcţionat numai 11.





Lucrările Spitalului Clinic Căi Ferate Constanța se apropie de final. Potrivit conducerii unităţii sanitare, clădirea din port a unităţii sanitare, veche de 85 de ani ar putea fi dată în folosinţă începând cu luna februarie. Reabilitarea și modernizarea au fost realizate după zeci de ani în care nu a mai fost făcut nimic pentru creșterea calității serviciilor destinate bolnavilor.Potrivit directorului spitalului, dr. Iuliana Botezatu, în ultimul timp, în toate cele trei corpuri de clădire, policlinica CF, spaţiul din port şi clădirea de pe bulevardul 1 Mai s-au desfăşurat ample lucrări de renovare şi reparaţii. Toate acestea în condiţiile în care nu s-a făcut nimic vreme de 4-5 decenii. „Ce aş putea să spun? Că a trebuit să schimb toate instalațiile de apă, de canalizare, colectoare pluviale, instalațiile termice, electrice. În 1938, Spitalul CF Port a fost dat în exploatare și nu s-a făcut mai nimic în următorii 50 de ani. În 1976 a fost dată în exploatare policlinica, dar, de atunci, nici acolo nu s-a mai intervenit timp de peste 40 de ani. În clădirea de pe bulevardul 1 Mai nu s-a mai făcut nimic din anul 1999, de când a fost dat în exploatare”, a declarat managerul, pentru „Cuget liber”.