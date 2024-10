O, ce veste minunată! De Crăciun, Concert extraordinar al Corului Madrigal, la Centrul ”Jean Constantin”

Teatrul de Stat Constanța vă invită la un eveniment de excepție dedicat sărbătorilor de iarnă. Pe data de 22 decembrie 2024, începând cu ora 19:00, are loc un Concert Extraordinar de Crăciun susținut de Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, sub bagheta Annei Ungureanu, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța.După succesul răsunător al concertelor susținute în această vară, în a treia ediție a Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului - SEAS, Corul Madrigal se întoarce la Constanța pentru a celebra alături de publicul de la malul mării miracolul Crăciunului, într-un amestec unic de muzică de cor, teatru și tradiție.Programul propus de Corul Madrigal cu acest prilej include colinde tradiționale românești, precum „Florile dalbe” de Costică Andrei, „Coroană de trandafiri” de Gheorghe Cucu sau „Legănelul lui Iisus” de Valentin Teodorian, dar și colinde și piese din repertoriul internațional, cu accente de jazz, soul și blues, ce vor fi interpretate pentru prima dată în fața unui public.Concertul va include și participarea specială a actorilor Teatrului de Stat Constanța, Ecaterina Lupu și Iulian Enache, care vor aduce pe scenă fragmente literare menite să întregească atmosfera magică a sărbătorilor.Evenimentul este organizat de Teatrul de Stat Constanța în parteneriat cu Centrul Județean Cultural Teodor T. Burada.Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” este un adevărat ambasador cultural al României, apreciat la nivel mondial. În cei peste 60 de ani de când a fost înființat, corul a susținut mii de concerte pe scenele din întreaga lume și a primit numeroase distincții naționale și internaționale, devenind un simbol al excelenței în arta corală. Astfel, în noiembrie 2016, odată cu decernarea premiului „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Națiunilor Unite din Geneva în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace și Securitate, Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” a devenit oficial Ambasador al Libertății, Speranței și Păcii.Biletele la concertul de Crăciun pot fi achiziționate atât online, de pe platformele partenere, bilet.ro și mystage.ro, cât și de la Casa de bilete a Centrului „Jean Constantin” și de la Agenția de bilete a TSC, din bd. Tomis nr. 97.Participă: Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, actorii Ecaterina Lupu și Iulian Enache