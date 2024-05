O nouă performanță internațională a mirciștilor constănțeni, la concursul ”Mars Innovation Challenge”

În perioada 12 aprilie - 1 mai 2024, s-au desfășurat selecția preliminară și etapa finală a concursului internațional “Mars Innovation Challenge“, organizat de Explore Mars (S.U.A.), în parteneriat cu Janet’s Planet (S.U.A.) şi Thrive on Mars (S.U.A.), concurs care se adresează elevilor din întreaga lume.Competiția “Mars Innovation Challenge“ urmărește să descopere și să premieze idei cât mai realiste, care să ajute la proiectarea, construcția și dezvoltarea unor așezări permanente pe Marte, bazate pe tehnologia avansată, prin intermediul proiectelor elaborate de elevii din lumea întreagă.La această competiție internațională a participat o echipă formată din trei elevi ai Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" Constanţa – Yildirim Ali Bariș, Zevri Matei Tudor şi Siret Luca Alexandru, doi elevi de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța – Marin David Alexandru şi Rican Toma Mihai și un elev de la American International School din București – Iordache Radu Ștefan.La confruntarea finală, proiectul elevilor români, Dust to Bloom, a câștigat atât Premiul I la categoria rezervată claselor 10-12, cât și Marele Premiu (Grand Prize) de 2.400 $ al concursului “Mars Innovation Challenge“.Elevii câștigători au fost coordonați de prof. dr. Adrian-Eracle Nicolescu de la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Constanța.Proiectul premiat la acest concurs a propus soluții tehnico-științifice pentru proiectarea și pentru realizarea unei așezări umane autonome pe Marte, accentul fiind pus pe producția de hrană și de energie.Proiectul Dust to Bloom, realizat de elevii români, a fost prezentat online la Summitul Internațional Humans to Mars, care a avut loc la George Washington University, Washington D.C., SUA, în 7-8 mai 2024, în fața unor experți din domeniul spațial, dintre care amintim pe Mike Sarafin (NASA | Artemis Mission Manager), Jancy McPhee (NASA | Associate Chief Scientist, NASA Human Research Program), J.R. Edwards (Explore Mars, Inc. | President), Dr. Didier Schmitt (European Space Agency "ESA" | Strategy & Coordination Group Leader), Lori Glaze (NASA | Director, Planetary Science Division), Janet Ivey (Janet’s Planet | CEO ; Explore Mars, Inc. | Director of Education).