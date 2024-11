O nouă recunoaştere internaţională pentru Teatrul de Stat Constanţa

Încă o reuşită bifată pentru Teatrul de Stat Constanța (TSC), care a devenit membru al Convenției Teatrelor Europene- ETC - European Theatre Convention, cea mai extinsă rețea de teatre din Europa, organizație din care fac parte acum 70 de instituții din 31 de țări europene.Potrivit reprezentanţilor instituţiei de cultură, decizia a venit în urma votului membrilor Adunării Generale ETC, care s-a reunit zilele trecute la Liège, Belgia. La conferința ETC, în cadrul căreia a avut loc Adunarea Generală, a participat și regizorul Erwin Șimșensohn, directorul general al Teatrului de Stat Constanța, la invitația board-ului Convenției Teatrelor Europene. Aderarea Teatrului de Stat Constanța la ETC, organizație din care fac parte acum 70 de teatre din 31 de țări europene, este o realizare importantă și relevantă pentru teatrul constănțean. România a fost reprezentată în ETC, până în acest moment, de doar trei teatre, din Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca, toate naționale. Ca urmare, TSC este primul teatru românesc care nu deține încă statutul formal de „teatru național” invitat să devină parte a acestei comunități teatrale de elită.„Prin acest pas strategic, Teatrul de Stat Constanța se va alătura unor prestigioase teatre de pe continent și va beneficia de noi oportunități pentru dezvoltarea sa: colaborări artistice. În primul rând, vom putea stabili și consolida relații cu parteneri din toată Europa, ceea ce va deschide accesul către tehnologii de ultimă generație și forme inovatoare de storytelling. Actorii și ceilalți membri ai echipei vor deveni parte a unei comunități de lideri culturali și artiști relevanți la nivel european, ceea ce le va asigura o comunicare permanentă cu sectorul cultural de pe continent. Totodată, ETC va fi pentru artiștii TSC o platformă unică pentru dezvoltarea abilităților interculturale, lingvistice și artistice, prin participarea la coproducții internaționale și explorarea unor instrumente digitale avansate. În acelaşi timp, teatrul va căpăta o voce activă și puternică, atât la nivel european, cât și în relație cu mediul cultural din alte continente”, au precizat reprezentanţii TSC.La rândul său, directorul Erwin Șimșensohn a declarat următoarele: „Îmi doresc să căpătăm o dimensiune și o identitate europeană. Cred că este un pas important, dacă vrem să devenim un teatru național relevant cu adevărat. Identitatea europeană se capătă prin adoptarea unor viziuni comune, a unor principii de etică, prin participarea în proiecte europene, prin implementarea unor direcții comune de acțiune, prin proiecte de coproducție cu teatre importante din Europa, schimburi de experiență, atragerea artiștilor europeni în proiectele noastre, dar și participarea noastră la evenimente organizate de instituții relevante la nivel european”.Precizăm că acceptarea Teatrului de Stat Constanța în această rețea este cu atât mai importantă cu cât printre valorile ETC se numără promovarea teatrului ca platformă esențială pentru dialog și democrație, libertatea de expresie și lupta împotriva interferenței politicului în cultură, diversitatea culturală și accesul la moștenirea socială, lingvistică și culturală a Europei pentru toate categoriile de public.Prin astfel de inițiative, Teatrul de Stat Constanța continuă să-și consolideze poziția pe scena culturală din România, dar și pe cea internațională, deschizând noi orizonturi pentru publicul său și oferind perspective esențiale pentru artiștii săi.