O vară plină de culoare și evenimente culturale la 2 Mai

Intrarea este liberă la toate evenimentele.

Pentru a impulsiona viața culturală a satului 2 Mai, o localitate cu tradiție pentru comunitatea artiștilor români, Primăria Limanu a inițiat proiectul „Cultura la Limanu”.Anul acesta, după mulți ani în care în 2 Mai nu a mai fost organizat nici un eveniment cultural, edilii Primăriei Limanu au gândit un program complex, ce debutează miercuri, 13 iulie, și se încheie la finele lunii august. Pe parcursul întregului sezon estival, turiștii din 2 Mai se pot bucura de evenimente complexe, precum teatru și film, concerte de jazz&blues, dar și ateliere și expoziții de fotografie, folk, poezie și târg de carte.Așadar, miercuri, 13 iulie, la ora 14, la Casa de Cultură 2 Mai are loc vernisajul expoziției „Grădina cu îngeri” aparținând Silviei Radu (curator Iuliana Dumitru), eveniment ce inaugurează agenda de evenimente a proiectului „Cultura la Limanu”.Între 17 și 23 iulie, tot la Casa de Cultură 2 Mai este programat Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu. Apoi, în week-endul 29-30 iulie are loc Festivalul de blues, jazz and more, pe Aleea Taberei 2 Mai.În luna august, Casa de Cultură 2 mai este gazda a două evenimente: între 6 și 12 august – Târg de carte, folk și poezie, iar între 20 și 27 august – Photo Trends.