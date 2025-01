Oaspeți europeni la Academia Navală, în cadrul unui proiect având ca temă securitatea cibernetică

Între 16-17 ianuarie, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat a treia întâlnire transnațională în cadrul proiectului „CyberSEA: Increasing Cyber Security at SEA through digital training”, din cadrul programului Erasmus+, a cărui perioadă de implementare este prevăzută până în august 2026.Obiectivul principal al proiectului, finanțat cu o sumă totală de 400.000 euro, este identificarea vulnerabilităților de securitate cibernetică și dezvoltarea unor programe specifice de pregătire și instruire în domeniul securității cibernetice în sectorul maritim, adresate atât cadrelor didactice, cât cadeților, cu implementarea unui laborator remote și a unui joint-hub de pregătire practică în domeniul Maritime Cybersecurity, cu capabilități software și hardware performante și de actualitate.Printre partenerii din cadrul proiectului se numără Catalunya Politechnical University (Spain) - coordonator, Satakunta University of Applied Sciences (Finland), Spinaker doo (Slovenia), IDEC (Greece), Hellenic Mediteraneean University (Greece), German Business School (Germany), Maritime Szsceczin University (Poland) și Center of the Factories of the Future (Sweeden).Pe parcursul întâlnirii, reprezentanții partenerilor au cooperat în vederea organizării activităților viitoare din cadrul proiectului și au profitat de oportunitatea de a vizita baza materială modernă a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, actualizată la cele mai ridicate standarde europene. De asemenea, invitații au testat facilitățile din cadrul noului laborator de Cybersecurity, dezvoltat în Academia Navală, facilitându-se astfel schimbul de bune practici în domeniul instruirii în domeniul securității cibernetice.