Schimb de bune practici cu colegi bulgari, pentru o echipă a Școlii "Grigore Moisil" Năvodari

În cele cinci zile de activități, elevii au luat parte la lecţii de istorie şi geografie într-un mod activ-participativ, fie prin vizita la Muzeul de Istorie din Isperih sau realizarea unui interviu la Mormântul lui Demir Baba Teke, ori prin căutarea de indicii la situl arheologic Sboryanovo, o buclă în timp în „Retro Museum-Varna”.





Echipa a învățat multe despre ospitalitate, recunoștință, modestie, implicarea elevilor și a părinților la nivelul comunității alături de dascăli, învățarea prin acțiune.





„În această mobilitate a Proiectului Erasmus+ din Isperih, m-a impresionat foarte mult ospitalitatea gazdelor noastre. Faptul că ne-au primit în școala lor și ne-au integrat în toate activitățile lor de învățare. Aproape că nu mi-am dat seama când a trecut o săptămână alături de elevii din Isperih. Am învățat cum să reciclăm creativ, cum să fim atenți la amprenta de carbon, dar am şi petrecut timp în aer liber, vizitând situri istorice şi rezervații naturale foarte frumoase şi interesante. Sunt recunoscător și mulțumesc profesorilor din Bulgaria și din Năvodari pentru experiența săptămânii petrecute la Isperih”, avea să declare la întoarcerea acasă elevul Luca Ifrim, clasa a VIII-a C.





La fel de impresionată de ospitalitate a fost și prof. Mirela Iacob: „Elevii din școală m-au impresionat cel mai mult, deoarece s-au mobilizat şi ne-au pregătit singuri un program de bun venit. Toate activitățile la care am participat alături de elevii bulgarii au fost foarte utile și antrenante. S-au realizat foarte rapid conexiunile între elevii școlii noastre și elevii bulgari. Am descoperit niște copiii buni, calmi, cu dorința de a ne prezenta tot ceea ce pot ei să realizeze cu mânuțele lor iscusite. Au fost alături de noi, în toate momentele, petrecând astfel clipe de neuitat. Vom ști mereu că în Isperih sunt acei copii minunați de la care am învățat că putem realiza multe lucruri din orice resursă din jurul nostru”, a transmis prof. cadrul didactic însoțitor.





Cinci elevi ai Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil" din Năvodari, însoțiți de două cadre didactice, au participat la un schimb de bune practici desfășurat la Ṣcoala „Vasil Levski” din Isperih (Bulgaria), în cadrul Proiectului Erasmus+ „Go beyond the borders!”.